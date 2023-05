Il nuovo HUAWEI P60 Pro: design, potenza, imaging

Accompagnato dallo slogan Vision Enlightened coniato per metterne in luce le potenzialità sul fronte fotografico, il nuovo HUAWEI P60 Pro è il top di gamma del brand che può vantare alcune caratteristiche distintive come il design unico di ogni unità nella colorazione Rococo Pearl, la cui texture perlata cambia da un dispositivo all’altro.

HUAWEI P60 Pro: specifiche tecniche e prezzo

Vediamo dunque quali sono le specifiche tecniche integrate dal flagship: display da 6,67 pollici con pannello LTPO OLED Quad-Curve protetto da vetro Kunlun Glass, risoluzione 2700×1220 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, cuore pulsante Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 o 12 GB di RAM, 256 o 512 GB di memoria interna, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, lettore di impronte digitali e batteria da 4.815 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge da 88 W cablata o da 50 W in modalità wireless.

Il comparto dedicato alle fotocamere merita un’attenzione particolare: all’esordio, lo smartphone è già al primo posto della classifica DXOMARK. Sul retro trovano posto tre sensori: quello principale Ultra Lightning da 48 pixel (f/1.4-4.0 con OIS) affiancato da un ultragrandangolare da 13 megapixel (f/2.2) e da un teleobiettivo Ultra Lightning da 48 megapixel con flash LED e registrazione video 4K. Operando insieme, assicurano scatti perfetti anche nelle condizioni di illuminazione più complesse e nella cattura dei dettagli dalle lunghe distanze. La selfie camera è invece da 13 megapixel (f/2.4) con grandangolo. Il tutto è racchiuso in dimensioni pari a 161×74,5×8,3 millimetri e con un peso che si attesta a circa 200 grammi. La certificazione IP68 garantisce la resistenza ad acqua e polvere.

Lato software, il sistema operativo è EMUI 13.1 con accesso ad AppGallery per il download delle applicazioni. Tra le funzionalità implementate, quelle inerenti alla modalità Always-On Display con animazioni esclusive.

Già in vendita anche in Italia, il nuovo P60 Pro è disponibile in due versioni con un prezzo che parte da 1.199,90 euro per la versione 8/256 GB e arriva a 1.399,90 euro per quella 12/512 GB. Entrambe sono in vendita nelle colorazioni Black e Rococo Pearl visibili nelle immagini allegate a questo articolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.