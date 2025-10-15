 Huawei MatePad 11.5S è in offerta con la tastiera inclusa: prezzo a picco
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Huawei MatePad 11.5S è in offerta con la tastiera inclusa: prezzo a picco

Il tablet di Huawei è l'occasione del momento: grazie ad un doppio sconto il prezzo della versione 8/256 con tastiera magnetica inclusa arriva a soli 253 euro.
Huawei MatePad 11.5S è in offerta con la tastiera inclusa: prezzo a picco
Tecnologia
Il tablet di Huawei è l'occasione del momento: grazie ad un doppio sconto il prezzo della versione 8/256 con tastiera magnetica inclusa arriva a soli 253 euro.

Da alcune settimane molti prodotti Huawei sono in sconto, protagonisti di offerte veramente allettanti. L’ultimo esempio è Huawei MatePad 11.5S, un tablet con un eccellente schermo da 11,5 pollici e processore octa-core attualmente disponibile con due sconti contemporaneamente: il primo, applicato direttamente da Huawei sul suo store online, il secondo, da applicare manualmente con il coupon A12BLAZEMA. Il risultato è un prezzo che scende a soli 253,44 euro, con inclusa una ottima cover-tastiera italiana agganciabile.

Approfitta del codice sconto A12BLAZEMA

Huawei MatePad 11.5S: un tablet tutto fare

Huawei MatePad 11.5S è un tablet adatto sia al divertimento che allo studio e al lavoro, grazie ad una scheda tecnica davvero ben equilibrata. Lo schermo è il punto forte: un LCD da 11,5 pollici, di tipo IPS, con refresh altissimo (144 Hz) e luminosità che arriva fino a 500 nit (addirittura 1000 nit con i contenuti HDR).

Il display è di tipo PaperMatte, quindi con finitura antiriflesso che imita l’effetto della carta, ed è compatibile con il pennino opzionale.

Altro aspetto fondamentale è il processore Kirin 9000WL/WE a otto core, ultraottimizzato per il sistema operativo HarmonyOS e affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Non manca la fotocamera posteriore, da ben 13 MP e con autofocus, e quella anteriore da 8 MP con filtri AI per le videochiamate.

Stupiscono lo spessore, di appena 6,2 millimetri, e il peso, che si ferma a 510 grammi nonostante la generosa batteria da 8700 mAh.

Huawei MatePad 11.5S: la doppia offerta

Huawei MatePad 11.5S ha un prezzo di listino di 399 euro, a cui bisogna aggiungere 39 euro per la tastiera magnetica. Con lo sconto attuale, e con il coupon A12BLAZEMA da applicare al carrello prima di concludere il pagamento, è possibile acquistare Huawei MatePad 11.5S a soli 253,44 euro con la tastiera inclusa. Attenzione a questo dettaglio: per poter avere la tastiera in omaggio è necessario aggiungerla all’ordine:

Come avere la tastiera in omaggio

Si tratta di un prezzo davvero ottimo per un tablet con uno schermo dalla qualità così alta e in grado di svolgere tutti i compiti principali che richiede oggi l’utente medio, dalla navigazione online ai social, passando per la produttività personale e la visione di film e serie TV.

Approfitta del codice sconto A12BLAZEMA

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Più potenza e comfort, meno consumi: il nuovo Vision Pro con M5

Più potenza e comfort, meno consumi: il nuovo Vision Pro con M5
Offerta LAMPO per Xiaomi Smart Band 10, 42€ per un polso tech

Offerta LAMPO per Xiaomi Smart Band 10, 42€ per un polso tech
Apple M5: chip per MacBook Pro, iPad Pro e Vision Pro

Apple M5: chip per MacBook Pro, iPad Pro e Vision Pro
Nuovi iPad Pro con chip M5 e iPadOS 26: Apple alza l'asticella

Nuovi iPad Pro con chip M5 e iPadOS 26: Apple alza l'asticella
Più potenza e comfort, meno consumi: il nuovo Vision Pro con M5

Più potenza e comfort, meno consumi: il nuovo Vision Pro con M5
Offerta LAMPO per Xiaomi Smart Band 10, 42€ per un polso tech

Offerta LAMPO per Xiaomi Smart Band 10, 42€ per un polso tech
Apple M5: chip per MacBook Pro, iPad Pro e Vision Pro

Apple M5: chip per MacBook Pro, iPad Pro e Vision Pro
Nuovi iPad Pro con chip M5 e iPadOS 26: Apple alza l'asticella

Nuovi iPad Pro con chip M5 e iPadOS 26: Apple alza l'asticella
Giuseppe Croce
Pubblicato il
15 ott 2025
Link copiato negli appunti