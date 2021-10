Huawei MatePad 11 per lavoro, svago e studio: 100€ di sconto

Il tablet dei sogni esiste ed è Huawei MatePad 11. Disponibile su Amazon te lo porti a casa con uno sconto istantaneo di cento euro e pagandolo, di conseguenza, 399,90€. Il tuo sogno si può finalmente avverare così da avere un dispositivo di qualità e che si adatta a più esigenze per non finire mai inutilizzato.

Lo puoi pagare in un'unica soluzione, con finanziamento o mediante le 5 rate offerte da Amazon. In più le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, quindi cosa stai aspettando?

Huawei MatePad 11: la penna digitale è inclusa

Con un display ampio e un'estetica curata nei minimi particolari, Huawei MatePad 11 può essere definito davvero come un tablet dei nostri giorni. Finalmente ti puoi sbarazzare di quelle mattonelle e portarti dietro un prodotto che non solo è funzionale ma fa anche la sua figura. Ora è in promozione in colorazione Matte Grey.

Come già ti ho accennato monta un pannello da 11 pollici con refresh rate da 120Hz per non farti mancare assolutamente nulla. Su questo display puoi visualizzare file, documenti, scorrere tra le tue app, guardare contenuti in streaming e tanto altro ancora. Considerato che la M Pencil è inclusa in confezione, ti sottolineo che lo puoi adoperare come se fosse un vero e proprio quaderno.

Il processore Qualcomm con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria ti consentono di fare tutto ciò che vuoi, persino lavorare in multifinestra senza problemi.

Ovviamente non manca all'appello un'ottima batteria con cui passi la giornata fuori casa senza problemi.

Approfitta subito dell'offerta e acquista il tuo Huawei MatePad 11 su Amazon a soli 399,90€. Lo ordini e diventa tuo nel giro di qualche giorno, le spedizioni sono gratuite sia se sei membro Prime che cliente standard.