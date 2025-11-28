 Huawei MatePad Edge: tablet 2-in-1 con schermo OLED
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Huawei MatePad Edge: tablet 2-in-1 con schermo OLED

Il nuovo Huawei MatePad Edge è un tablet con schermo OLED da 14,2 pollici, fino a 32 GB di RAM e fino a 2 TB di storage che può sostituire un notebook.
Huawei MatePad Edge: tablet 2-in-1 con schermo OLED
Tecnologia Mobile
Il nuovo Huawei MatePad Edge è un tablet con schermo OLED da 14,2 pollici, fino a 32 GB di RAM e fino a 2 TB di storage che può sostituire un notebook.
Huawei

Huawei ha annunciato un nuovo tablet che si colloca al top dell’offerta. Il MatePad Edge è un dispositivo 2-in-1 che può essere utilizzato anche come notebook, grazie alla tastiera e allo schermo da grandi dimensioni. Al momento non è noto se verrà distribuito in mercati diversi da quello cinese. Pochi giorni fa, il produttore ha svelato gli smartphone della serie Mate 80 e il pieghevole Mate X7.

Huawei MatePad Edge: specifiche

Il nuovo MatePad Edge ha un telaio in lega di alluminio e uno schermo OLED da 14,2 pollici con risoluzione di 3120×2080 pixel e refresh rate di 120 Hz. Collegando la tastiera, il tablet diventa un notebook. Il display può essere posizionato in base alle esigenze utilizzando due cerniere. Nella parte superiore della tastiera c’è un alloggiamento per la stilo (in dotazione) che permette la ricarica magnetica.

Il MatePad Edge è disponibile con processori Kirin K90 o K90A, 16/24/32 GB di RAM e 256/512 GB o 1/2 TB. È evidente quindi l’intenzione di Huawei di offrire un sostituto dei notebook tradizionali. La versione con chip Kirin K90 integra un sistema di raffreddamento con due camere di vapore, foglio di grafene e due ventole in lega di alluminio.

Huawei MatePad Edge

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.2, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali, sei altoparlanti e batteria da 12.900 mAh con ricarica rapida da 140 Watt e inversa da 40 Watt. Il sistema operativo è HarmonyOS 5.1.

Il MatePad Edge è già in vendita sullo store Huawei e nei negozi autorizzati. Al momento può essere acquistato solo in Cina. Non è noto se arriverà in Italia, dove sono disponibili i tablet delle serie MatePad Pro, MatePad e MatePad SE.

Fonte: Fonearena

Pubblicato il 28 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

POCO Pad X1 e Pad M1: nuovi tablet per lavoro e gioco

POCO Pad X1 e Pad M1: nuovi tablet per lavoro e gioco
Black Friday: risparmia 650 euro su Samsung Galaxy Z Fold7

Black Friday: risparmia 650 euro su Samsung Galaxy Z Fold7
Samsung PRO Endurance: microSD+adattatore a -47% sul listino

Samsung PRO Endurance: microSD+adattatore a -47% sul listino
Black Friday da leggere: il Kindle a colori è in forte sconto

Black Friday da leggere: il Kindle a colori è in forte sconto
POCO Pad X1 e Pad M1: nuovi tablet per lavoro e gioco

POCO Pad X1 e Pad M1: nuovi tablet per lavoro e gioco
Black Friday: risparmia 650 euro su Samsung Galaxy Z Fold7

Black Friday: risparmia 650 euro su Samsung Galaxy Z Fold7
Samsung PRO Endurance: microSD+adattatore a -47% sul listino

Samsung PRO Endurance: microSD+adattatore a -47% sul listino
Black Friday da leggere: il Kindle a colori è in forte sconto

Black Friday da leggere: il Kindle a colori è in forte sconto
Luca Colantuoni
Pubblicato il
28 nov 2025
Link copiato negli appunti