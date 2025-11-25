Huawei Mate 80: quattro smartphone di fascia alta

Huawei ha annunciato la nuova serie Mate 80. Gli utenti possono scegliere tra quattro modelli, tre dei quali condividono le stesso design. Non è noto se arriveranno in Europa. Il produttore cinese ha svelato anche lo Huawei Mate X7, smartphone pieghevole con schermo da 8 pollici che potrebbe “uscire” dalla Cina, come il precedente Huawei Mate X6.

Huawei Mate 80 Series

La serie è composta da quattro smartphone: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max e Mate 80 RS Ultimate Design. I primi tre hanno lo stesso design. Nella parte posteriore c’è un modulo fotografico di forma circolare e un anello circolare che indica la posizione della bobina per la ricarica wireless.

Queste sono le specifiche del Mate 80: schermo OLED da 6,75 pollici con risoluzione 2832×1280 pixel e refresh rate variabile (1-120 Hz), processore Kirin 9020, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 40 e 12 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele a periscopio con zoom 5.5x), fotocamera frontale da 13 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali laterale, altoparlanti stereo e batteria da 5.750 mAh con ricarica rapida da 66 Watt, inversa da 5 Watt e wireless da 50 Watt.

Queste sono le specifiche del Mate 80 Pro: schermo OLED da 6,75 pollici con risoluzione 2832×1280 pixel e refresh rate variabile (1-120 Hz), processore Kirin 9030/9030 Pro, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB o 1 TB di storage, fotocamere posteriori da 50, 40 e 48 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom 4x), fotocamera frontale da 13 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali laterale, altoparlanti stereo e batteria da 5.750 mAh con ricarica rapida da 100 Watt, inversa da 18 Watt e wireless da 80 Watt.

Queste sono le specifiche del Mate 80 Pro Max: schermo OLED da 6,9 pollici con risoluzione 2848×1320 pixel e refresh rate variabile (1-120 Hz), processore Kirin 9030 Pro, 16 GB di RAM, 512 GB o 1 TB di storage, fotocamere posteriori da 50, 40, 50 e 40 megapixel (principale, ultra grandangolare, tele con zoom 4x e tele con zoom 6.2x), fotocamera frontale da 13 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali laterale, altoparlanti stereo e batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 100 Watt, inversa da 18 Watt e wireless da 80 Watt.

Infine, il Mate 80 RS Ultimate Design condivide quasi tutte le specifiche con il Mate 80 Pro Max ad eccezione della RAM da 20 GB. Su tutti i modelli è installato HarmonyOS 6.0, sistema operativo sviluppato da Huawei che non supporta nessuna app Android.

Huawei Mate X7

Il nuovo Huawei Mate X7 è invece uno smartphone pieghevole con schermo OLED interno da 8 pollici (2416×2210 pixel) e schermo OLED esterno da 6,49 pollici (2444×1080 pixel).

Queste sono le altre specifiche: processore Kirin 9030 Pro, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB o 1 TB di storage, fotocamere posteriori da 50, 40 e 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom 3.5x), fotocamera frontale da 8 megapixel, fotocamera interna da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 5.525 mAh con ricarica rapida da 66 Watt, inversa da 5 Watt e wireless da 50 Watt.