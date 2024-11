Huawei Mate 70 e Mate X6: addio definitivo ad Android

Durante un evento organizzato a Shenzhen, Huawei ha annunciato diversi prodotti, tra cui gli smartphone della serie Mate 70 e lo smartphone pieghevole Mate X6. Il sistema operativo al lancio è HarmonyOS 4.3, ma gli utenti potranno presto installare HarmonyOS NEXT 5.0, il primo del produttore cinese senza nessun codice Android. Sarà disponibile anche per tablet, smartwatch e auricolari wireless.

Huawei divorzia definitivamente da Android

Huawei poteva diventare il primo produttore mondiale di smartphone, ma cinque anni fa è stato inserito della famigerata Entity List del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Nessuna azienda statunitense può sottoscrivere accordi commerciali con Huawei. Il ban impedisce al produttore cinese di utilizzare i Google Mobile Services (GMS), per cui sui dispositivi non ci sono le app Google e il Play Store. Huawei è quindi uscito dalla top 5 dei produttori mondiali.

I nuovi Mate 70 e Mate X6 integrano il processore Kirin 9100, probabilmente realizzato a 6 nanometri da SMIC (Huawei non può usare le tecnologie più avanzate di TSMC). Come detto, il sistema operativo è HarmonyOS 4.3 che include codice Android open source. Gli utenti possono mantenere la compatibilità con Android oppure scegliere (quando sarà disponibile) HarmonyOS NEXT 5.0 che non include codice Android. Ciò significa che non è possibile installare nessuna app Android.

Huawei offre attualmente circa 15.000 app, ma il numero aumenterà ad oltre 100.000 nei prossimi mesi. Dato che quasi tutte sono indirizzate al mercato cinese non è noto se HarmonyOS NEXT 5.0 verrà distribuito anche in Europa (i prodotti Huawei non sono venduti negli Stati Uniti).

La serie Mate 70 è composta da quattro modelli: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 RS. Il Mate X6 è uno smartphone pieghevole con schermi da 7,93 e 6,45 pollici.