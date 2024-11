Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) con HarmonyOS NEXT

Insieme agli smartphone Mate 70 e Mate X6, Huawei ha annunciato il MatePad Pro 13.2 (2025), un tablet di fascia alta progettato per offrire agli utenti un’alternativa ai notebook, aggiungendo tastiera e stilo (opzionali). Dovrebbe arrivare anche in Italia, dove è possibile acquistare la precedente generazione (in offerta su Amazon).

MatePad Pro 13.2 (2025): specifiche

Il MatePad Pro 13.2 (2025) è il “fratello maggiore” del MatePad Pro 12.2 annunciato a fine settembre. Considerate le specifiche, Huawei cerca di fare concorrenza all’iPad Pro da 13 pollici. Il tablet del produttore cinese ha uno schermo OLED da 13,2 pollici con risoluzione 2.8K (2880×1920 pixel), refresh rate di 144 Hz e luminosità massima di 2.000 nits. Le cornici sono molto sottili, come testimonia lo screen-to-body ratio del 94%.

La dotazione hardware comprende inoltre 12/16 GB di RAM e 256/512 GB o 1 TB di storage. Il tablet ha due fotocamere posteriori da 13 e 8 megapixel (standard e grandangolare), mentre quella frontale ha un sensore da 8 megapixel.

Sono inoltre presenti sei altoparlanti, quattro microfoni, lettore di impronte digitali laterale e porta USB Type-C. La connettività è garantita dai chip Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS e Galileo. La batteria ha una capacità di 10.100 mAh (suddivisa in due celle da 5.050 mAh) che supporta la ricarica rapida da 100 Watt. Dimensioni e peso sono 196,1×289,1×5,5 millimetri e 508 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo è HarmonyOS 4.3. Quando sarà disponibile, gli utenti potranno installare HarmonyOS NEXT 5.0. Questa versione è la prima senza codice open source Android, quindi non è possibile installare le app Android. Huawei promette di offrire oltre 100.000 app compatibili con HarmonyOS NEXT 5.0 nei prossimi mesi.