 HUAWEI MatePad SE è il tablet su cui puntare: crolla a meno di 150€ su Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

HUAWEI MatePad SE è il tablet su cui puntare: crolla a meno di 150€ su Amazon

HUAWEI MatePad SE è il perfetto tablet se vuoi un dispositivo da usare a 360° nel corso della giornata: economico e di qualità.
HUAWEI MatePad SE è il tablet su cui puntare: crolla a meno di 150€ su Amazon
Tecnologia
HUAWEI MatePad SE è il perfetto tablet se vuoi un dispositivo da usare a 360° nel corso della giornata: economico e di qualità.

HUAWEI MatePad SE splende di luce propria. Insomma, basta guardarlo per capire di che pasta è fatto con tutte le sue funzionalità e soprattutto con le possibilità che ti riserva. Non un semplice modello su cui passare qualche ora ma bensì un prodotto da avere sempre con te perché diventa un quaderno, una tavola di disegno e un alleato sia per studio e lavoro quando ne hai bisogno. Questa variante? Include la M Pencil Lite al suo interno. Approfitta al volo dello sconto riservato alla festa delle offerte Prime e completa l’acquisto a soli 157,99 euro su Amazon. Cosa aspetti?

Compralo su Amazon

Design iconico quanto moderno con linee dritte e uno spessore sottile. HUAWEI MatePad SE ti stupisce fin dal primo momento con il suo lato estetico, ma poi ti affascina con quel che è capace di fare. Portalo sempre con te e non ne fare mai a meno per divertirti o per impiegarlo nella quotidianità con il massimo successo. Visto che ti viene data anche la penna, includerlo nel lavoro così come lo studio diventa naturale e soprattutto un modo intelligente di digitalizzare appunti, note e così via. Disponibile in colorazione grigia, ha diverse caratteristiche tecniche che lo rendono vincente.

Esclusiva PrimeDay
HUAWEI MatePad SE 4+128G with M Pencil Lite, Tablet, Display FullView Eye Comfort 11

HUAWEI MatePad SE 4+128G with M Pencil Lite, Tablet, Display FullView Eye Comfort 11", Super batteria da 7700 mAh, Kids Corner: compagno di crescita, Wi-Fi/Bluetooth

Esclusiva PrimeDay
147,99 169,00€ -12,43%
Vedi l'offerta

Iniziamo con questo display da 11 pollici super luminoso. Tutto merito della tecnologia FullView Eye Comfort che rende il pannello non solo bello a vedersi ma anche sicuro da osservare. La vista si stanca di meno e tu puoi goderti anche video, streaming e gaming mobile senza alcuna eccezione. La qualità Full HD unità a rapporto di contrasto ottimizzato sono i suoi segreti. Il corpo interamente metallico lo rende leggero e confortevole in mano per poterlo utilizzare tutto il giorno e tutti i giorni. In fin dei conti la batteria è così massiccia da offrirti ore e ore di autonomia e, quando arriva il momento, la ricarica avviene a 22,5W così da abbreviare anche i tempi. Con possibilità di passare alla visualizzazione multi-finestra, 4 speaker integrati e fotocamere che non mancano all’appello, questo dispositivo ha tutto quello che hai sempre desiderato.

HUAWEI MatePad SE lo acquisti a soli 147,99 euro su Amazon grazie alla festa delle offerte Prime.

HUAWEI MatePad SE 4+128G with M Pencil Lite, Tablet, Display FullView Eye Comfort 11″, Super batteria da 7700 mAh, Kids Corner: compagno di crescita, Wi-Fi/Bluetooth

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Logitech Lift elimina il dolore da tunnel carpale: metà prezzo su Amazon

Logitech Lift elimina il dolore da tunnel carpale: metà prezzo su Amazon
HONOR Pad 9 a soli 209€ su Amazon: 8 altoparlanti e mega display da 12

HONOR Pad 9 a soli 209€ su Amazon: 8 altoparlanti e mega display da 12"
65

65" di puro spettacolo con questa smart TV TCL 4K UHD, il prezzo è follia
Tutta la tecnologia a 10€ alla Festa delle Offerte Prime (Ultimo GIorno)

Tutta la tecnologia a 10€ alla Festa delle Offerte Prime (Ultimo GIorno)
Logitech Lift elimina il dolore da tunnel carpale: metà prezzo su Amazon

Logitech Lift elimina il dolore da tunnel carpale: metà prezzo su Amazon
HONOR Pad 9 a soli 209€ su Amazon: 8 altoparlanti e mega display da 12

HONOR Pad 9 a soli 209€ su Amazon: 8 altoparlanti e mega display da 12"
65

65" di puro spettacolo con questa smart TV TCL 4K UHD, il prezzo è follia
Tutta la tecnologia a 10€ alla Festa delle Offerte Prime (Ultimo GIorno)

Tutta la tecnologia a 10€ alla Festa delle Offerte Prime (Ultimo GIorno)
Paola Carioti
Pubblicato il
8 ott 2025
Link copiato negli appunti