HUAWEI MatePad SE è il tablet su cui puntare: crolla a meno di 150€ su Amazon

HUAWEI MatePad SE splende di luce propria. Insomma, basta guardarlo per capire di che pasta è fatto con tutte le sue funzionalità e soprattutto con le possibilità che ti riserva. Non un semplice modello su cui passare qualche ora ma bensì un prodotto da avere sempre con te perché diventa un quaderno, una tavola di disegno e un alleato sia per studio e lavoro quando ne hai bisogno. Questa variante? Include la M Pencil Lite al suo interno. Approfitta al volo dello sconto riservato alla festa delle offerte Prime e completa l’acquisto a soli 157,99 euro su Amazon. Cosa aspetti?

Design iconico quanto moderno con linee dritte e uno spessore sottile. HUAWEI MatePad SE ti stupisce fin dal primo momento con il suo lato estetico, ma poi ti affascina con quel che è capace di fare. Portalo sempre con te e non ne fare mai a meno per divertirti o per impiegarlo nella quotidianità con il massimo successo. Visto che ti viene data anche la penna, includerlo nel lavoro così come lo studio diventa naturale e soprattutto un modo intelligente di digitalizzare appunti, note e così via. Disponibile in colorazione grigia, ha diverse caratteristiche tecniche che lo rendono vincente.

Iniziamo con questo display da 11 pollici super luminoso. Tutto merito della tecnologia FullView Eye Comfort che rende il pannello non solo bello a vedersi ma anche sicuro da osservare. La vista si stanca di meno e tu puoi goderti anche video, streaming e gaming mobile senza alcuna eccezione. La qualità Full HD unità a rapporto di contrasto ottimizzato sono i suoi segreti. Il corpo interamente metallico lo rende leggero e confortevole in mano per poterlo utilizzare tutto il giorno e tutti i giorni. In fin dei conti la batteria è così massiccia da offrirti ore e ore di autonomia e, quando arriva il momento, la ricarica avviene a 22,5W così da abbreviare anche i tempi. Con possibilità di passare alla visualizzazione multi-finestra, 4 speaker integrati e fotocamere che non mancano all’appello, questo dispositivo ha tutto quello che hai sempre desiderato.

HUAWEI MatePad SE lo acquisti a soli 147,99 euro su Amazon grazie alla festa delle offerte Prime.