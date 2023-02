Huawei Matepad T 10S: tablet perfetto a 159€

Huawei Matepad T 10S è un tablet economico realizzato per rendere felice chiunque. Dall’alunno che lo utilizza per la scuola a chi lo sceglie per guardare film e serie TV in mobilità. Anche per il gaming si presta molto bene. Dotato di ogni comfort, questo dispositivo sfoggia un display da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 a tecnologia FHD. Dettagli e colori sono sempre perfetti. Con Amazon lo acquisti subito e lo paghi a rate.

Inoltre, la certificazione TÜV Rheinland assicura che le luci blu in questo schermo sono ridotte, evitando così l’affaticamento degli occhi per un uso quotidiano e intensivo. Addirittura è possibile selezionare più modalità a seconda dell’utilizzo: eBook, Scura, Regolazione Intelligente. Insomma, questo compagno di intrattenimento e studio è ottimo sia per i grandi, ma anche per i bambini grazie all’esclusivo Kids Corner che permette l’acceso solo a contenuti adatti alla loro età.

Huawei Matepad T 10S: la soluzione giusta al giusto prezzo

Prezzo ottimo quindi per questo Huawei Matepad T 10S che su Amazon lo acquisti a soli 159 euro. Grazie agli Speaker Dual Stereo offre un’esperienza audio potente e immersiva per musica e video sempre perfetti. Inoltre, il processore octa-core unito a un sofisticato algoritmo garantisce prestazioni molto interessanti e una grafica ottimizzata. Il sistema EMUI offre un’esperienza intuitiva e piacevole.

Mettilo nel carrello a soli 159 euro, invece di 229 euro. Ovviamente questo prezzo speciale è disponibile in esclusiva per i soli clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

