Huawei mateView GT 34: il monitor senza compromessi, neanche sull'audio

Arriva un imponente sconto per uno dei monitor più interessanti attualmente sul mercato. Stiamo parlando del Huawei MateView GT 34, un display ultrawide dalle caratteristiche da top di gamma, e una soundbar integrata che offre un’immersività come mai prima. Oggi scontato di ben 100 euro su Amazon.

Monitor Huawei MateView GT34: caratteristiche tecniche

Il monitor offre un pannello da ben 34 pollici con risoluzione 2K (3440×1440) con un rapporto di 21:9 e tecnologia VA. Quest’ultima offre una fedeltà cromatica molto vicina ai pannelli IPS, ma con neri nettamente più profondi. Inoltre, si tratta di un pannello con una curvatura di 1500R, pensato per offrire immersione nei contenuti multimediali e i videogiochi. Non mancano, infatti, alcune tecnologie pensate proprio per i videogiocatori come il refresh rate da ben 165Hz che offre una fluidità superiore a qualsiasi monitor tradizionale. Questo è agevolato dal supporto alla tecnologia FreeSync di AMD che consente di eliminare i fastidiosi problemi di tearing e stuttering attraverso la sincronizzazione verticale dei fotogrammi. Non mancano tuttavia alcune soluzioni pensate per l’utilizzo professionale come il Flicker Free che riduce lo sfarfallio della luminosità. Lo stesso vale per la modalità Eye Saver che consente di ridurre drasticamente la luce blu emessa dal pannello, causa dell’affaticamento alla vista.

Funzionalità

Tuttavia, la vera novità e fiore all’occhiello di questo monitor, è la soundbar integrata. Si tratta di un vero e proprio sistema audio a due canali con controllo touch retroilluminato. Rispetto ai tradizionali altoparlanti integrati, siamo su tutto un altro pianeta con una qualità degna di un sistema separato. La barra a LED inoltre è completamente personalizzabile, offrendo una piacevole illuminazione ambientale. Interessante anche la presenza di due microfoni integrati con cancellazione del rumore. Questi consentono conversazioni chiare e cristalline, grazie anche all’IA che migliora la qualità della voce. Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla: una porta HDMI, una DisplayPort ed una comodissima porta USB Type-C multifunzione che include ricarica rapida e modalità mini-DisplayPort fino ad 8K. In sostanza, uno dei monitor più versatili attualmente disponibili, con un rapporto qualità prezzo semplicemente incredibile.

Grazie ad uno sconto del 18%, il Huawei MateView GT 34 può essere acquistato su Amazon a soli 449 euro con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino.