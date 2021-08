Huawei MateView GT: un monitor con SoundBar ECCEZIONALE

Se sei alla ricerca di un monitor che possa rendere le tue ore al PC mozzafiato sei nel posto giusto: Huawei MateView GT è un portento e costa solo 449,00€. In promozione su Amazon lo paghi ben cento euro in meno per concludere un affare senza precedenti.

Huawei MateView GT: un monitor eccezionale

Un ottimo monitor è l'alleato numero uno. Se infatti ti sei creato un PC potentissimo ma non gli abbini un dispositivo all'altezza, sei arrivato solo a metà dei giochi. Con Huawei MateView GT non solo hai un'esperienza visiva degna di nota, ma ti godi anche un audio spettacolare.

Il pannello curvo da 34 pollici ti farà sentire all'interno dei tuoi contenuti multimediali. Che si parli di gaming, streaming o grafica non ha importanza perché si adatta a tutte e tre le necessità. Con una risoluzione WQHD ti godi il massimo di tutto ciò che riproduci senza mai doverti farti problemi.

La frequenza di aggiornamento ammonta a 165Hz e come è ovvio che sia supporta fino a 1,07 miliardi di colori con una gamma P3 per il massimo che potresti desiderare.

Come già annunciato, non è solo l'impatto visivo che ti stupirà ma anche quello audio visto che nella struttura è integrata una SoundBar con doppio altoparlante da 5W. Ti basta sfiorare la superficie per regolare il volume in modo semplice e se avrai necessità di un microfono avrai le spalle coperte. Sono presenti ben due microfoni a 360° con cancellazione dei rumori e dell'eco.

