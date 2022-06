Huawei MateView GT, un passo oltre e uno sconto che brilla

Ci sono monitor che hanno in sé tutto quanto utile e necessario per cambiare radicalmente l’esperienza di studio, di lavoro o di gioco. Soprattutto quelli pensati per il gaming hanno in sé una marcia in più (necessaria per ottemperare ai desiderata dei gamer più incalliti) e contemplano pertanto specifiche in grado di cambiare radicalmente il proprio rapporto con immagini e contenuti. Un nome su tutti in queste ore si fa notare grazie ad uno sconto del 20% che ne fa brillare il brand sulla vetrina Amazon delle offerte: Huawei MateView GT 34″ è il display che può cambiare a molti il modo di pensare il proprio modo di stare davanti al PC.

Huawei MateView GT 34″

34 pollici, anzitutto: una dimensione simile rappresenta la crasi tra due monitor affiancati, fusi in un unico concept che moltiplica l’area di lavoro disponibile. La sua superficie ricurva facilita la messa a fuoco degli elementi a schermo, avvolgendo l’utente e coinvolgendolo maggiormente tra i propri pixel. Ci si aggiungano una definizione da 3440×1440 pixel ed una tecnologia HDR con 1,07 miliardi di dolori e si comprenderà facilmente di quale calibro stiamo parlando.

Un display sopra le righe, insomma, ma con un prezzo che lo rende oltremodo appetibile: 399 euro l’offerta disponibile in questo momento grazie al 20% di sconto momentaneo. Se poi si vuol fare il salto di qualità anche in termini audio, ecco la versione con la soundbar compresa: 15% di sconto, in questo caso, per un prezzo finale da 464,71 euro.

Solo chi non ha mai provato un display di queste dimensioni e con queste caratteristiche può pensare che sia soltanto un vezzo: non lo è, poiché i vantaggi che offre in termini di produttività possono essere ampi. Affiancare lettura e scrittura, oppure grandi fogli di calcolo, nonché grandi interfacce di montaggio video o editing di immagine: questi ed altri contesti vedono gli schermi ultrawide fare la differenza, trasformandone il costo in un mero utilissimo investimento.

