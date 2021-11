HUAWEI MateView GT 34: -100€ prima del Black Friday

Non uno schermo come tutti gli altri: HUAWEI MateView GT 34 ha dalla sua un design ricercato e caratteristiche studiate per offrire un'esperienza di alto livello. Adatto all'intrattenimento multimediale e al gaming, ma anche alla produttività in multitasking grazie alla possibilità di affiancare più finestre osservandole tutte in contemporanea, oggi è proposto su Amazon con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino che anticipa di qualche settimana l'appuntamento con il Black Friday.

Black Friday in anticipo: HUAWEI MateView GT 34 a -100€

Si tratta di un monitor ultrawide 21:9 curvo da 34 pollici con risoluzione 3440×1440 pixel, un refresh rate da 165 Hz e soundbar stereo integrata nel supporto, così da non dover ricorrere all'utilizzo di altoparlanti esterni. Ci sono anche un doppio microfono i controlli touch e una striscia LED con diversi effetti di illuminazione. Queste le porte presenti: due USB-C (una con supporto collegamento display, trasferimento dati e ricarica 10 W), due HDMI 2.0, una DisplayPor e jack audio da 3,5 mm. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di far tuo il monitor ultrawide HUAWEI MateView GT 34 al prezzo di 449 euro invece di 549 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon. Per un buon affare non è necessario aspettare il Black Friday.