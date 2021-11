GoDaddy: registra un dominio a soli 6,27 Euro per il primo anno

In contemporanea allo sconto del 38% su hosting con Microsoft 365 Online Essentials, il noto registrar di domini Internet GoDaddy lancia anche sconti fino al 74% sull’acquisto di un dominio per un anno. Si tratta di un’offerta limitata al primo anno di utilizzo e che porta il prezzo anche a soli 6,27 Euro. Insomma, un’occasione davvero da non perdere seppur valida solamente per 12 mesi.

GoDaddy: sconto fino al 74% su qualsiasi dominio

Come funziona questa promozione? In realtà è molto semplice. Innanzitutto, bisogna recarsi sulla pagina dedicata all’iniziativa firmata GoDaddy. In tale contesto verrà mostrata una barra di ricerca del dominio d’interesse; ovverosia, nella casella “inserisci parola chiave” dovrete inserire il nome del sito che volete aprire e attendere qualche secondo per capire se GoDaddy può ottenere accesso al dominio nel caso in cui non sia ancora registrato.

Potrete cercare qualsiasi parola e il sistema vi porterà in una nuova schermata con indicate informazioni chiave. In primis, GoDaddy vi informa se il dominio è già in utilizzo. In tal caso, potrete scegliere tra due strade: l’acquisto di un dominio alternativo, rigorosamente .com, con un nome simile e ancora disponibile; altrimenti, potrete richiedere il servizio di brokeraggio al team di GoDaddy che, quindi, si occuperà di contattare il proprietario del dominio di vostro interesse per avviare trattative in modo da acquistarlo. Tuttavia, questa strada è la più costosa.

L’opzione del dominio alternativo è quindi la più conveniente. Il prezzo sarà infatti pari a 6,27 Euro per il primo anno anziché 24,57 Euro all’anno, tariffa che sostituirà quella in promozione dopo i 12 mesi stabiliti. Nel prezzo finale è sempre inclusa la tariffa ICANN di 0,15 Euro per dominio. Ogni dominio registrato con GoDaddy gode della protezione della privacy livello Basic. In altre parole, i gestori si occupano di nascondere nome, indirizzo, numero di telefono e e-mail nella directory WHOIS del registrar.