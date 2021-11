Microsoft 365 Online Essentials: sconto 38% con GoDaddy

GoDaddy non offre solo servizi per la creazione di siti web (hosting, nomi di dominio e certificati SSL), ma anche soluzioni per la produttività aziendale, tra cui Microsoft 365. L'abbonamento all'edizione Online Essentials, equivalente all'edizione Business Basic di Microsoft, può essere sottoscritto con uno sconto del 38%. Gli utenti possono scegliere una durata di 12, 24 o 36 mesi.

Microsoft 365 Online Essentials: solo 5,99 euro/mese per utente

Come indica il nome, l'edizione Online Essentials di Microsoft 365 offerta da GoDaddy include unicamente le versioni cloud delle applicazioni (non è consentita l'installazione sui dispositivi): Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Teams. Sono inoltre presenti le corrispondenti app per Android e iOS.

Per conservare i file è possibile sfruttare 1 TB di spazio su OneDrive. Le aziende possono inoltre utilizzare 50 GB di spazio per memorizzare email, calendari e contatti. Il servizio basato su Microsoft Exchange consente di scegliere un dominio personalizzato (ad esempio nomeutente@nomeazienda.com ). Non manca ovviamente la sincronizzazione automatica, quindi qualsiasi modifica apportata su un documento, email o altro verrà effettuata su tutti i dispositivi.

Tra le funzionalità di sicurezza ci sono quelle che proteggono le email da spam, malware e altre minacce. Oltre a Microsoft Teams, la versione di GoDaddy include anche Skype for Business per Windows e Lync per macOS. L'azienda statunitense garantisce assistenza telefonica e operatività del 99,9%.

Grazie alla promozione attuale, gli abbonamenti per 12/24/36 mesi sono disponibili con uno sconto del 38%, quindi il costo è 5,99 euro/mese per utente. Al termine del corrispondente periodo, l'abbonamento viene rinnovato a 9,79 euro/mese per utente.