SiteGround: sconto 69% su hosting siti WordPress, da 3,99 Euro al mese

Le compagnie che offrono servizi hosting di qualità sono davvero tante e spesso l’attenzione si focalizza o sulle funzionalità offerte, o sul prezzo più basso. A qualcuno, del resto, basta risparmiare e ottenere il servizio desiderato anche con le minime feature. C’è, però, chi punta al giusto equilibrio tra costi e qualità, come la società bulgara SiteGround. Quest’ultima ora sta proponendo tutti i suoi pacchetti hosting WordPress al 69% in meno, con prezzi che partono da 3,99 Euro al mese IVA esclusa.

Hosting SiteGround: cosa offrono i vari pacchetti e prezzi

SiteGround offre ben tre pacchetti differenti per l’hosting di siti WordPress. Le feature chiave sono comuni a tutti e cambiano solamente il numero di siti web accessibili e lo spazio web utilizzabile. In comune troviamo il dominio gratuito per i primi 12 mesi, l’installazione di WordPress o la migrazione di altri siti precedenti a costo zero, SSL, CDN, account e-mail dedicato, database MySQL illimitati, ottimizzazione per l’e-commerce, aggiornamenti automatici di WordPress e backup giornalieri.

Cosa cambia, invece, tra i tre piani offerti da SiteGround? Oltre al prezzo, anche alcuni dettagli chiave:

StartUp è il piano base che consente di attivare un sito Web con 10 GB di spazio, adatto per un numero ridotto di visite mensili (circa 10.000). Il prezzo normalmente è pari a 12,99 Euro al mese IVA esclusa. Grazie allo sconto del 69%, però, ora è pari a 4,86 Euro circa IVA inclusa;

GrowBig è il piano più scelto dai clienti di SiteGround, con accesso a un numero illimitato di siti Web e 20 GB di spazio. Inoltre, il backup on demand è avanzato; l'implementazione PHP è più veloce del 30% e c'è anche una funzione di staging inclusa. In questo caso, il prezzo scende da 22,99 Euro al mese a 6,99 Euro al mese, sempre IVA esclusa;

GoGeek è il pacchetto completo, con siti web illimitati, 40 GB di spazio, assistenza prioritaria avanzata e le medesime feature aggiuntive del pacchetto GrowBig. Il prezzo qui è pari a 10,79 Euro al mese IVA esclusa anziché 34,99 Euro al mese.

Insomma, se necessitate di un piano hosting conveniente e di qualità per il vostro sito WordPress, queste offerte faranno al caso vostro!