Huawei MediaPad T5: il tablet che cercavi (-41%)

Huawei MediaPad T5

Un tablet completo di tutto: Huawei MediaPad T5

Huawei MediaPad T5 si presenta come un tablet con un estetica gradevole e curata nei minimi dettagli. Disponibile nella colorazione nera acquista una marcia in più non passando inosservato.

Il display ha un'ampiezza di 10,1 pollici sufficiente a consentire una visione dei contenuti immersiva e di alta qualità. La risoluzione attestata è infatti una 1080p Full HD.

Il processore montato, invece, è un HiSilicon Octa Core che viene abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazioni per prestazioni sempre in linea. La memoria, inoltre, può essere espansa fino a un massimo di 256 GB mediante MicroSD.

Degna di nota è anche la batteria che permette di raggiungere un'autonomia adeguata anche per una giornata fuori casa.

Inoltre il dispositivo è dotato di ben due fotocamere: quella frontale ha una risoluzione di 2 megapixel mentre quella posteriore vanta una lente che sale a 5 megapixel.

Infine, questo tablet dispone anche di una modalità dedicata i più piccoli ossia la Kids Corner che permette ai bimbi di liberare la loro creatività senza fare danni.

