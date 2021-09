Huawei: offerte imperdibili per il Back To School

Prosegue la campagna Back To School di Huawei con numerose promozioni per notebook e tablet. Gli utenti possono trovare il prodotto desiderato sullo store ufficiale italiano e risparmiare fino al 50% sul prezzo di listino. È necessario fare in fretta perché alcuni dispositivi sono molto richiesti e le varie offerte scadono il prossimo 15 settembre.

Back To School: prodotti Huawei in offerta

Tra i notebook in promozione ci sono MateBook D 15, MateBook D 14, MateBook 14, MateBook 13 e MateBook X Pro. Il MateBook D 15 è disponibile in tre configurazioni: processore Intel Core i3-10110U, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, processore Intel Core i5-10210U, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, processore Intel Core i5-10210U, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Altre specifiche sono: schermo FullView da 15,6 pollici (1920×1080 pixel), connettività WiFi 802.11ac, altoparlanti stereo, jack audio, uscita HDMI e tre porte USB.

Questi sono i prezzi fino al 15 settembre (per le configurazioni più economiche ci sono mouse e router in regalo):

Anche Il MateBook D 14 è disponibile in tre configurazioni: processore Intel Core i5-10210U, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, processore Intel Core i5-10210U, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB, processore Intel Core i5-10210U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Altre specifiche sono: schermo FullView da 14 pollici (1920×1080 pixel), connettività WiFi 802.11ac, altoparlanti stereo, jack audio, uscita HDMI e tre porte USB.

Questi sono i prezzi fino al 15 settembre:

Il MateBook 14 possiede specifiche leggermente superiori: schermo da 14 pollici (2160×1440 pixel), processore Intel Core i5-10210U, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Il prezzo di 699,00 euro include mouse e router in regalo fino al 15 settembre.

Il MateBook 13 ha invece uno schermo da 13,3 pollici (2160×1440 pixel), processori AMD Ryzen 5 3500U e Ryzen 7 3700U, 8/16 GB di RAM e SSD da 256/512 GB. I prezzi validi fino al 15 settembre sono 699,00 euro (Ryzen 5, 8+256 GB) e 749,00 euro (Ryzen 7, 16+512 GB). Con la versione più costosa c'è la custodia in regalo.

Infine, il MateBook Pro X ha uno schermo da 13,9 pollici (3000×2000 pixel), processore Intel Core i5-1135G7 e Core i7-1165G7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB o 1 TB. I prezzi sono 1.199,00 euro (Core i5, 16+512GB) e 1.499,00 euro (Core i7, 16GB+1TB). Utilizzando il codice ASTORE10 si ottiene uno sconto aggiuntivo del 10%. Per questo notebook i regali fino al 15 settembre sono mouse e zaino.

In alternativa ai notebook è possibile seguire le lezioni con un tablet. Tra i modelli in offerta ci sono MatePad Pro 12.6 e MatePad 11. Il MatePad Pro 12.6 ha uno schermo OLED da 12,6 pollici (2560×1600 pixel), processore Kirin 9000E, 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il prezzo è 699,00 euro. Tre i regali fino al 15 settembre: stilo M-Pencil 2, custodia in pelle e auricolari FreeBuds 3.

Il MatePad 11 ha invece uno schermo di 10,95 pollici (2560×1600 pixel), processore Snapdragon 865, 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. I prezzi sono 399,90 euro (64GB) e 449,90 euro (128GB). Per la versione più economica ci sono stilo M-Pencil 2 e tastiera magnetica in regalo, mentre per quello più costoso solo la tastiera (la stilo è già inclusa).