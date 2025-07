Huawei Pura 70: eleganza, prestazioni e fotografia avanzata oggi in super offerta a 527€

Tra le proposte più interessanti del momento, spicca senza dubbio il nuovo Huawei Pura 70, uno smartphone elegante e ben bilanciato che oggi è protagonista di un’offerta davvero ghiotta. Inserendo il codice sconto ABLAZE12 durante l’acquisto sul sito ufficiale Huawei, è possibile portarselo a casa a 527 euro, ben lontano dal prezzo di listino di 999 euro.

UTILIZZA IL CODICE: ABLAZE12

Il Pura 70 si distingue per un design pulito ed essenziale, abbinato a un comparto tecnico solido che lo rende una scelta ideale per chi cerca uno smartphone completo ma non vuole puntare ai modelli Ultra o Pro. Compatto per gli standard attuali, misura 157,6 × 74,3 × 7,95 mm e pesa circa 207 grammi. Il display è un OLED LTPO da 6,6 pollici, con risoluzione 2760 × 1256 pixel e refresh rate adattivo fino a 120 Hz, offrendo una resa visiva eccellente sia in mobilità che per l’intrattenimento. La protezione è affidata al Kunlun Glass di seconda generazione, che migliora notevolmente la resistenza agli urti.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti del Pura 70: sul retro troviamo una tripla fotocamera con sensore principale Ultra Lighting da 50 MP, apertura variabile f/1.4–4.0 e stabilizzazione ottica, accompagnato da un ultra-grandangolo da 13 MP e un teleobiettivo periscopico da 12 MP con zoom ottico 5×. Anche la fotocamera anteriore da 13 MP è di livello, capace di registrare video in 4K, perfetta per selfie e videochiamate in alta qualità.

Sotto la scocca batte il Kirin 9000S1, chip octa-core affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, un’accoppiata che assicura fluidità in ogni utilizzo quotidiano. Il sistema operativo è EMUI 14.2, stabile, veloce e ricco di funzionalità intelligenti pensate per semplificare l’esperienza d’uso.

Ottima anche l’autonomia: la batteria da 4900 mAh garantisce un’intera giornata di utilizzo senza stress, con il supporto alla ricarica rapida da 66 W via cavo e 50 W in modalità wireless, per ricaricare il telefono in tempi davvero contenuti.

Non mancano, infine, tutte le opzioni di connettività più richieste: Dual SIM, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB-C e un affidabile lettore di impronte sotto al display, veloce e preciso.

In sintesi, il Huawei Pura 70 è una proposta solida, raffinata e ricca di contenuti, perfetta per chi cerca un dispositivo performante e completo ad un prezzo super competitivo. Con la promo attiva sul sito ufficiale Huawei e il coupon ABLAZE12, il prezzo finale scende a 527 euro nella variante 12GB RAM + 256GB di storage.

In collaborazione con Huawei