HUAWEI Pura 80 Pro e Ultra arrivano in Italia

HUAWEI ha annunciato l’arrivo in Italia della serie Pura 80. Gli utenti possono acquistare i modelli Pura 80 Pro e Pura 80 Ultra (in Cina sono disponibili anche Pura 80 e Pura 80 Pro+) con caratteristiche molto interessanti, tra cui il design raffinato, lo schermo OLED e il comparto fotografico. I due smartphone possono essere già acquistati sullo store del produttore.

HUAWEI Pura 80 Pro e Ultra: specifiche e prezzi

La serie HUAWEI Pura 80 ha un design “Forward Symbol”, ispirato ai classici motivi a raggiera degli orologi di lusso con un sofisticato gioco di luci e ombre. Entrambi hanno uno schermo OLED da 6,78 pollici con risoluzione di 2848×1276 pixel e refresh rate variabile (1-120Hz). All’interno c’è il processore Kirin 9020 che integra un modem LTE (quindi non supporta le più veloci reti 5G).

Queste sono le altre specifiche del Pura 80 Pro: 12 GB di RAM, 512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 40 e 48 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 4x), fotocamera frontale da 13 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e 4G, porta USB Type-C e batteria da 5.170 mAh con ricarica rapida da 100 Watt e wireless da 80 Watt.

Queste sono invece le altre specifiche del Pura 80 Ultra: 16 GB di RAM, 512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 40, 50 e 12,5 megapixel (principale, ultra grandangolare, tele con zoom ottico 3,7x e tele con zoom ottico 9,4x), fotocamera frontale da 13 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e 4G, porta USB Type-C e batteria da 5.170 mAh con ricarica rapida da 100 Watt e wireless da 80 Watt.

Il sistema operativo è EMUI 15 basato su Android 15. Non ci sono i servizi di Google, ma gli utenti possono trovare molte app sugli store HUAWEI AppGallery e Aurora. I prezzi sono 1.099 euro (Pura 80 Pro) e 1.499 euro (Pura 80 Ultra). Fino al 25 novembre è possibile ottenere uno sconto di 100 euro con il coupon AMKTCSPURA80 e HUAWEI WATCH GT 5 (46 mm nero o 41 mm bianco) in omaggio.