Huawei sconta il MatePad 11.5S: super display e tastiera in regalo (CODICE SCONTO)

Sul sito ufficiale Huawei è attiva una promozione imperdibile dedicata a uno dei tablet più recenti e interessanti del brand: Huawei MatePad 11.5S. Fino a esaurimento scorte, il dispositivo può essere acquistato a un prezzo speciale: soli 314 euro. Per ottenere lo sconto è sufficiente inserire il codice ABLAZE12 in fase di acquisto.

Il bundle comprende Huawei MatePad 11.5S e una tastiera magnetica Bluetooth del valore di 149 euro, pensata per offrire un’esperienza di scrittura comoda ed efficiente. L’abbinamento rende il tablet un vero e proprio dispositivo 2-in-1, perfetto per lavorare, studiare o scrivere ovunque.

Display PaperMatte da 144 Hz e autonomia di lunga durata

Il MatePad 11.5S si distingue per il suo display PaperMatte di ultima generazione, ideale per chi legge o lavora a lungo sullo schermo grazie alla riduzione dell’affaticamento visivo. Il pannello da 144 Hz garantisce un’eccellente fluidità in tutte le operazioni quotidiane, dalla navigazione alle app di produttività.

Sotto la scocca si nasconde una batteria da 8.800 mAh, pensata per offrire una lunga autonomia anche in caso di utilizzo intenso. Il design sottile e curato, unito a materiali di qualità, assicura un’ottima portabilità.

Il sistema operativo sviluppato da Huawei integra funzionalità avanzate come il Multi-Window, che permette di gestire più applicazioni contemporaneamente in modo fluido. L’ecosistema software è ottimizzato per sfruttare al meglio l’hardware del dispositivo e per garantire massima produttività.

In collaborazione con Huawei