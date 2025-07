Huawei sconta le cuffiette FreeClip sul sito ufficiale

Le Huawei FreeClip sono in affiliate_link link_id=”4304″]offerta sul sito ufficiale Huawei[/affiliate_link] a un prezzo davvero vantaggioso: solo 122 euro, contro i 199 euro del prezzo di listino. Si tratta di una promozione particolarmente interessante per chi è alla ricerca di auricolari dal design innovativo e pensati per garantire il massimo comfort.

È molto semplice: cliccate sul banner qui sotto e inserite il codice sconto ABLAZE12 al momento dell'acquisto.

Uno degli aspetti che rendono uniche le FreeClip è il design non convenzionale, studiato per offrire un’esperienza d’ascolto diversa dal solito. A differenza delle classiche in-ear, questi auricolari non isolano completamente dai rumori esterni, permettendo di mantenere una maggiore percezione dell’ambiente circostante.

La struttura è composta da tre elementi principali: la Acoustic Ball, la sfera che si appoggia nel padiglione auricolare e ospita gli speaker; il C-Bridge, un archetto flessibile dotato di sensore di pressione, in grado di adattare automaticamente la presa; e infine la Comfort Bean, la parte posteriore che integra batteria, sensori e componenti elettronici.

Per quanto riguarda l’autonomia, le Huawei FreeClip garantiscono fino a 36 ore complessive grazie al case di ricarica incluso. Sono inoltre certificate IP54, quindi resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua. Non è presente la cancellazione attiva del rumore, ma è incluso un condotto di soppressione del rumore del vento, particolarmente utile per chi fa sport all’aperto come corsa o ciclismo.

Tra le altre funzioni degne di nota troviamo la tecnologia Sound Leakproof, pensata per limitare la dispersione sonora e migliorare la qualità dell’ascolto, e la Smart Wear Detection, che riconosce automaticamente l’orecchio su cui vengono indossate, eliminando la distinzione tra lato destro e sinistro.

Per ulteriori dettagli, potete consultare il sito ufficiale Huawei. Il prezzo scontato di 122 euro è disponibile solo utilizzando il codice ABLAZE12 al momento dell'acquisto.

