HUAWEI Sound Joy 2: speaker Bluetooth portatile dal suono spettacolare

Ami la musica e vorresti portartela sempre con te? Stai quindi pensando di acquistare uno speaker Bluetooth portatile che sia potente e non costi una follia? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il HUAWEI Sound Joy 2 a soli 75,70 euro, invece che 89 euro.

Uno sconto del 15% dunque che ti consente di risparmiare e che porta il prezzo al minimo storico finora registrato su Amazon. Con questo speaker senza fili robusto, versatile e impermeabile potrai ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi posto e per tutto il tempo che vuoi. Chiaramente devi essere veloce perché l’offerta non durerà in eterno.

HUAWEI Sound Joy 2 è potente, pratico e impermeabile

Sono diverse le caratteristiche che rendono lo speaker Bluetooth portatile HUAWEI Sound Joy 2 una delle migliori occasioni del momento. Sicuramente possiamo notare il suo design studiato per essere compatto e allo stesso tempo robusto e versatile. La forma cilindrica con piano d’appoggio gli permette di distribuire il suono in modo uniforme e a 360°. Perfetto dunque per usarlo anche all’esterno.

L’audio è potente e preciso, con bassi corposi e alti e medi cristallini. Potrai collegarlo velocemente in modalità Bluetooth ai tuoi dispositivi con una latenza zero e una stabilità eccezionale. Ci sono poi dei comodi i pulsanti che ti consentiranno di regolare il volume, gestire le tracce musicali e i tuoi dispositivi. Inoltre potrai associare due speaker dello stesso tipo per avere un effetto stereo straordinario. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67 ed è dotato di una batteria con capacità da 8.800 mAh che dura per 26 ore continue.

Non perdere tempo perché l’occasione è destinata a durare poco e sarebbe un peccato perderla. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo HUAWEI Sound Joy 2 a soli 75,70 euro, invece che 89 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.