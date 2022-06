Huawei Summer Pre-Sale: da oggi sconti fino al 50%

Quest’anno, l’inizio dell’estate si celebra in anticipo su Huawei Store, grazie alla campagna Summer Pre-Sale che prende il via oggi. Mette a disposizione sconti fino al 50% su una selezione di prodotti del catalogo. Inoltre, ogni mercoledì, sarà possibile beneficiare di coupon esclusivi per un’ulteriore riduzione dei prezzi.

I migliori sconti della campagna Huawei Summer Pre-Sale

Chi è alla ricerca di un nuovo laptop può cercare tra le occasioni della linea MateBook, mentre se si desidera mettersi al polso uno smartwatch evoluto l’opportunità punta in direzione della gamma Watch Fit. Vediamo alcune tra le offerte migliori proposte in queste ore.

Nel caso dello smartwatch, scegliendo questa formula si otterrà in omaggio la bilancia Scale 3 con WiFi, Bluetooth e rilevazione di dieci parametri corporei.

L’elenco dei prodotti in sconto è molto più lungo: il consiglio è di visitare la sezione dedicata alla campagna Summer Pre-Sale su Huawei Store e trovare l’occasione più adatta alle proprie esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.