Huawei P60 Pro e Mate X3: nuovi top di gamma in arrivo

HUAWEI si prepara ad una serie di nuovi importanti lanci di prodotto che mettono nel mirino l’area europea. Il gruppo ha infatti annunciato nuovi prodotti di fascia alta la cui presentazione è fissata per martedì 9 maggio a Monaco, in Germania. La rivisitazione delle strategie dovute ai limiti di un mercato bloccato per le note questioni sul fronte mobile, insomma, ha portato l’azienda ad alzare l’asticella ulteriormente ed a puntare dritto sull’Europa per mettere in luce gli asset frutto degli importanti investimenti riversati nel frattempo in ricerca e sviluppo:

Con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone, Huawei continua a portare avanti il processo di innovazione tecnologica ponendo il consumatore al centro del proprio ecosistema di prodotti che si amplierà nei settori smartphone, laptop e wearable, per offrire un’esperienza utente multi-scenario.

HUAWEI, nuovi top di gamma

Saranno due gli elementi di punta che il gruppo cinese andrà ad immettere sul mercato:

HUAWEI P60 Pro, un nuovo rilancio sul fronte fotografico per spingere ancora una volta verso il futuro tutto quel che è l’esperienza di scatto in mobilità: una sfida aperta ad Apple e Samsung, insomma, per ribadire e consolidare quanto di buono è riuscita a sviluppare HUAWEI negli anni che l’hanno portata ai vertici del mercato mobile in tutto il mondo; HUAWEI Mate X3, con un ritorno di fiamma tra i foldable attraverso un device più leggero, più resistente e più leggero: tre promesse altisonanti, che insieme possono rappresentare una sferzata a quel mercato dei pieghevoli in cui HUAWEI era stata profeta e nel quale ora ha nuovi assi da mettere in tavola.

Due nuovi top di gamma per il comparto mobile che si inseriscono in una sequenza di annunci di prodotto che va però anche oltre: si parte dal MateBook X Pro, un ultrasottile ad alte prestazioni, e si arriva ai nuovi auricolari FreeBuds 5, passando per il nuovo flagship Watch Ultimate.

Grandi aspettative sono riversate soprattutto sul P60, dispositivo che le anticipazioni descrivono come un nuovo salto pindarico nel futuro dell’imaging: il comparto fotografico del flagship promette di riportare HUAWEI in una posizione di leadership su questo fronte, usando così la fotografia come leva per ritagliarsi nuove fette di mercato. Una scommessa che parte dai top di gamma, insomma, esattamente dove HUAWEI aveva già ottenuto i suoi risultati più importanti.

Tutti questi prodotti saranno disponibili anche in Italia, tramite HUAWEI Store, con date di esordio già fissate ed una serie di coupon di sconto da poter sfruttare:

HUAWEI WATCH Ultimate dal 3 aprile

HUAWEI FreeBuds 5 dal 17 aprile

Per il P60 Pro, il Mate X3 ed il MateBook X Pro le date di esordio saranno invece annunciate in occasione del grande evento del 9 maggio. La primavera sta per sbocciare in casa HUAWEI, insomma, e se ne vedranno i frutti molto presto.