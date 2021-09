Huawei Watch 3 è il tuo nuovo smartwatch (-100€)

Se sei alla ricerca di uno smartwatch, non puoi non considerare Huawei Watch 3. Disponibile su Amazon a soli 299,99€ riesci ad acquistarlo con uno sconto straordinario: cento euro circa. Le spedizioni sono veloci, gratuite e in più se vuoi lo paghi attraverso finanziamento. Insomma: un vero affare!

Huawei Watch 3: lo smartwatch che stavi aspettando

Semplicissimo all'apparenza, Huawei Watch 3 è uno di quei dispositivi che potrebbe sembrare un più classico orologio da polso. In realtà ha un cuore altamente tecnologico e con la sua estetica ti regala un gioiellino da avere al polso. Disponibile con il cinturino in colorazione simil cuoio, è elegante e completo di tutto.

Il display è tondo, a colori e super ampio. Con queste caratteristiche puoi leggere le informazioni senza problemi e soprattutto avere sempre tutto a portata di vista.

Grazie alle varie tecnologie implementate al suo interno controlli sia la salute fisica che i tuoi allenamenti. Infatti è presente un cardiofrequenzimetro, un saturimetro e il GPS integrato per rilevazioni sempre precise e accurate in tutto e per tutto. Non ci dimentichiamo che è finanche impermeabile e perfetto se lo vuoi utilizzare in piscina, ad esempio.

Tra le sue caratteristiche non mancano le notifiche smart e una batteria veramente portentosa che con il massimo dell'utilizzo ha comunque 3 giorni di autonomia.

Sei interessato? Allora non fartelo scappare. Puoi acquistare questa meraviglia di Huawei Watch 3 su Amazon a soli 299,99€. Lo ordini e diventa tuo in uno o due giorni se possiedi un abbonamento Prime. Altrimenti le consegne sono gratuite.

Puoi decidere di pagarlo in un'unica soluzione o di optare per un finanziamento a Tasso Zero. Per questa seconda possibilità ti basta scegliere Cofidis come modalità di pagamento in fase di checkout.