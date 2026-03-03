HUAWEI WATCH 5 da 46mm compatibile con le eSIM a 50€ in meno

Vuoi metterti al polso uno smartwatch eccezionale di qualità superiore risparmiando anche qualcosa sul prezzo finale? Allora dai un’occhiata a questa promozione speciale che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il HUAWEI WATCH 5 da 46 mm a 299 euro, invece che 349 euro.

Probabilmente lo avrai già capito ma per esserne certi te lo dico in modo chiaro: questo è il minimo storico. Con lo sconto del 14% risparmi 50 euro e ti porti a casa uno smartwatch straordinario. Inoltre potrai decidere di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HUAWEI WATCH 5 da 46 mm: nessun compromesso

Con il HUAWEI WATCH 5 non fai nessun compromesso e questa è la versione con cassa in titanio di grado aerospaziale da 46 mm e vetro sferico in zaffiro ultra resistente. Gode inoltre di un display TPO da 1,5 pollici con cinturino in silicone robusto e confortevole. Inoltre possiede il sensore HUAWEI X-TAP per accedere in un attimo a metriche sulla salute in tempo reale.

Puoi gestire le tue attività sportive tramite oltre 100 applicazioni, comprese i 14 discipline di livello professionale come golf e apnea. Puoi gestire i quadranti come desideri con personalizzazioni uniche. Inoltre è compatibile con le eSIM e potrai quindi ricevere le chiamate direttamente sullo smartwatch e rispondere senza nemmeno usare lo smartphone. E puoi anche gestire tutto senza mani con i gesti smart. E poi sicuramente da segnalare la batteria che è in grado di arrivare fino a 4,5 giorni di uso tipico e 11 giorni in modalità risparmio energetico.

Una grandissima occasione dunque per mettersi al polso uno straordinario smartwatch a un prezzo interessante. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo HUAWEI WATCH 5 da 46 mm a 299 euro, invece che 349 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.