Huawei Watch 5 in promo: tecnologia e stile con super regalo incluso

Huawei mette in offerta il suo smartwatch di punta e lo fa con un’interessante iniziativa dedicata alla versione nera da 46 mm del nuovissimo Huawei Watch 5. E’ acquistabile a soli 399 euro, semplicemente inserendo il codice sconto ABMAWATCH5 al momento dell’ordine. E non è tutto: insieme all’orologio, riceverete anche un secondo cinturino e un paio di Huawei FreeBuds 6i in omaggio, per un’esperienza davvero completa.

CODICE SCONTO: ABMAWATCH5

Concepito per offrire molto più di un semplice tracciamento sportivo, Huawei Watch 5 si distingue grazie al sistema Huawei TruSense, che introduce la nuova tecnologia X-TAP per il rilevamento multiplo dei parametri vitali. Un sensore innovativo che, premuto per pochi secondi, avvia una scansione completa della salute: in appena un minuto, fornisce 9 metriche chiave, tra cui l’ossigenazione del sangue e la variabilità della frequenza cardiaca. Una funzione utile tanto per chi è attento al benessere quanto per gli appassionati di performance fisica.

Anche l’esperienza d’uso è stata ripensata per essere ancora più naturale. Le nuove gesture “Doppio Tap” e “Doppio Scorrimento” permettono di navigare tra le funzioni con facilità, rendendo l’interazione fluida e istintiva. Sul fronte del design, il Watch 5 mantiene lo stile elegante della serie, introducendo però nuove dimensioni – 46 e 42 mm – e materiali pregiati come il titanio, l’acciaio inossidabile e il vetro zaffiro, per un’estetica solida e raffinata che non passa inosservata.

Il supporto eSIM amplia le potenzialità dello smartwatch anche lontano dallo smartphone, mentre la batteria garantisce un’autonomia di tutto rispetto: fino a 4,5 giorni in uso standard per il modello da 46 mm, e fino a 11 giorni con la modalità Risparmio Energetico attivata. Numeri che lo rendono un compagno affidabile per ogni tipo di giornata, dalle sessioni di allenamento alle occasioni più eleganti.

Huawei Watch 5 è più di un orologio: è un piccolo ecosistema di tecnologia, salute e design da portare al polso. L’offerta è attiva sul sito ufficiale Huawei, ma solo per un periodo limitato. Approfittatene subito, basta inserire il codice ABMAWATCH5 al checkout per ottenere lo sconto, il secondo cinturino e le cuffie FreeBuds 6i in regalo.

