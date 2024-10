Huawei Watch D2: misura la pressione e fa da personal trainer

Huawei Watch D2 è molto più di un semplice orologio connesso: è un concentrato di tecnologia dedicato alla salute, progettato per soddisfare le esigenze delle persone attente al proprio benessere, in particolare quelle a rischio di ipertensione. Grazie alle sue funzioni innovative, questo orologio certificato dal punto di vista medico è uno strumento essenziale per la gestione quotidiana della propria salute.

Huawei Watch D2 per monitorare la pressione sanguigna

Uno dei punti di forza dello smartwatch Huawei Watch D2 è senza dubbio il sistema di monitoraggio ambulatoriale della pressione sanguigna (ABPM). Precedentemente riservata agli ambienti medici, questa tecnologia è ora direttamente al polso. Consente un controllo continuo e accurato della pressione sanguigna durante tutto il giorno e la notte.

Il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è una vera e propria risorsa, soprattutto per i pazienti che soffrono di ipertensione o che desiderano prevenire questa patologia. A differenza dei dispositivi tradizionali, ingombranti e spesso scomodi, il Watch D2 utilizza un airbag meccanico ultrasottile per garantire misurazioni discrete, giorno e notte, senza disturbare il sonno.

Huawei Watch D2: la salute al centro dell’esperienza

Huawei Watch D2 non si limita a controllare la pressione sanguigna. Offre un monitoraggio completo della salute, in particolare grazie a funzioni avanzate come l’analisi dell’ECG (elettrocardiogramma). Oltre a monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale, è in grado di rilevare anomalie come aritmia o fibrillazione atriale. Una semplice pressione sull’elettrodo laterale dell’orologio consente di ottenere un rapporto completo in meno di 30 secondi.

Inoltre, l’orologio include il monitoraggio dell’ossigenazione del sangue (SpO2), la gestione dello stress basata su esercizi di respirazione e persino la misurazione della temperatura della pelle. Anche la gestione del sonno è al centro dell’esperienza dell’utente, con un monitoraggio completo delle fasi del sonno e consigli personalizzati su come migliorare il proprio stile di vita.

Pur eccellendo in termini di funzioni sanitarie, Huawei Watch D2 non dimentica lo stile. Con uno schermo AMOLED da 1,82 pollici, offre un’interfaccia chiara e intuitiva. Il design è stato realizzato per offrire comfort ed eleganza, con due finiture disponibili: nero e oro, per adattarsi sia all’abbigliamento professionale che alle attività sportive.

La cassa leggera in alluminio e i cinturini in fluoroelastomero o in pelle lo rendono comodo da usare tutto il giorno. È inoltre resistente all’acqua (5ATM), per cui è possibile utilizzarlo senza timore durante le sessioni di nuoto o sotto la doccia.

Un allenatore sportivo avanzato

Il Huawei Watch D2 strizza l’occhio anche agli appassionati di sport, sia dilettanti che esperti. Con oltre 80 modalità di allenamento integrate, questo orologio può supportare in moltissime attività, che si tratti di corsa, ciclismo, nuoto o escursionismo. Inoltre, è in grado di rilevare automaticamente sei diverse attività e di fornire dati precisi sulle prestazioni.

Il sistema di geolocalizzazione GNSS integrato (che supporta GPS, GLONASS, Galileo, ecc.) consente di seguire i movimenti in modo ottimale, anche negli ambienti più complessi. Huawei Watch D2 valuta le sessioni di allenamento con dati basati sulle prestazioni e offre analisi dettagliate per aiutare a migliorare i risultati.

Al di là delle funzioni dedicate alla salute e allo sport, questo smartwatch supporta le chiamate Bluetooth, le notifiche delle applicazioni (SMS, e-mail, social network) e offre funzioni pratiche come il controllo della musica, il meteo e persino un otturatore remoto per le foto. Inoltre, è compatibile con Android e iOS. La ciliegina sulla torta: l’impressionante durata della batteria, fino a 14 giorni in modalità di risparmio energetico.