Huawei Watch Fit 3 al tuo polso con 79€: lo smartwatch completo su Amazon

Huawei Watch Fit 3 è uno degli smartwatch più completi sul mercato: prezzo piccolo, funzioni avanzate e alta compatibilità perché lo connetti sia ad Android che ad iOS. Disponibile in diverse colorazioni, è confortevole su qualsiasi polso, sia maschile che femminile. Il suo prezzo è calato ad appena 79,78€ su Amazon. Controlla in pagina l’offerta aggiornata.
Huawei Watch Fit 3 completa il tuo polso con pregio
Design lineare e un corpo sottile per non essere ingombrante. Le premesse di Huawei Watch Fit 3 sono molte, ma la prima frase che ti ho detto è una certezza. Devi scegliere questo smartwatch se vuoi un accessorio che diventi impercettibile durante la tua giornata, ma che alla prima esigenza è pronto ad offrirti le sue prestazioni. Il display AMOLED ampio, colorato e personalizzabile ti fa leggere le notifiche con un colpo d’occhio e sai cosa accade dentro e fuori il tuo corpo in tempi record. Ti svelo subito che è certificato IPX7 per entrare a contatto con l’acqua e non rovinarsi.
HUAWEI WATCH FIT 3, Display AMOLED da 1.82″, Design ultra-sottile, Monitoraggio completo del fitness, Monitoraggio salute 24h, Compatibilità con iOS e Android, Chiamate Bluetooth, Nero
Quali dati rilevano i sensori integrati nel Watch Fit 3? I sensori sono dedicati tanto alla salute quanto allo sport, in particolare:
- monitorano il cuore con dati sulla frequenza;
- rilevano la saturazione dell’ossigeno nel sangue;
- misurano i livelli di stress nel corpo;
- tracciano l’andamento del sonno e della respirazione;
- misurano le calorie bruciate;
- calcolano le distanze percorse.
A tuo vantaggio ci sono oltre 100 modalità di allenamento con sistema di auto-rilevamento, in alcuni casi, per un monitoraggio avanzato del fitness. Per quanto riguarda la vita quotidiana, invece, controlla notifiche, rispondi ed effettua chiamate via Bluetooth e rimani aggiornato su ciò che accade.
Ps: la sua batteria dura 10 giorni con una sola ricarica.
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