 Huawei Watch Fit 3 al tuo polso con 79€: lo smartwatch completo su Amazon
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Huawei Watch Fit 3 al tuo polso con 79€: lo smartwatch completo su Amazon

Huawei Watch Fit 3 scende di prezzo su Amazon e al tuo polso è uno smartwatch completo di ogni funzione.
Huawei Watch Fit 3 al tuo polso con 79€: lo smartwatch completo su Amazon
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Huawei Watch Fit 3 scende di prezzo su Amazon e al tuo polso è uno smartwatch completo di ogni funzione.

Huawei Watch Fit 3 è uno degli smartwatch più completi sul mercato: prezzo piccolo, funzioni avanzate e alta compatibilità perché lo connetti sia ad Android che ad iOS. Disponibile in diverse colorazioni, è confortevole su qualsiasi polso, sia maschile che femminile. Il suo prezzo è calato ad appena 79,78€ su Amazon. Controlla in pagina l’offerta aggiornata. 

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Huawei Watch Fit 3 completa il tuo polso con pregio

Design lineare e un corpo sottile per non essere ingombrante. Le premesse di Huawei Watch Fit 3 sono molte, ma la prima frase che ti ho detto è una certezza. Devi scegliere questo smartwatch se vuoi un accessorio che diventi impercettibile durante la tua giornata, ma che alla prima esigenza è pronto ad offrirti le sue prestazioni. Il display AMOLED ampio, colorato e personalizzabile ti fa leggere le notifiche con un colpo d’occhio e sai cosa accade dentro e fuori il tuo corpo in tempi record. Ti svelo subito che è certificato IPX7 per entrare a contatto con l’acqua e non rovinarsi.

HUAWEI WATCH FIT 3, Display AMOLED da 1.82

HUAWEI WATCH FIT 3, Display AMOLED da 1.82″, Design ultra-sottile, Monitoraggio completo del fitness, Monitoraggio salute 24h, Compatibilità con iOS e Android, Chiamate Bluetooth, Nero

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Quali dati rilevano i sensori integrati nel Watch Fit 3? I sensori sono dedicati tanto alla salute quanto allo sport, in particolare:

  • monitorano il cuore con dati sulla frequenza;
  • rilevano la saturazione dell’ossigeno nel sangue;
  • misurano i livelli di stress nel corpo;
  • tracciano l’andamento del sonno e della respirazione;
  • misurano le calorie bruciate;
  • calcolano le distanze percorse.

A tuo vantaggio ci sono oltre 100 modalità di allenamento con sistema di auto-rilevamento, in alcuni casi, per un monitoraggio avanzato del fitness. Per quanto riguarda la vita quotidiana, invece, controlla notifiche, rispondi ed effettua chiamate via Bluetooth e rimani aggiornato su ciò che accade.

Ps: la sua batteria dura 10 giorni con una sola ricarica.

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HUAWEI WATCH FIT 3, Display AMOLED da 1.82

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Pubblicato il 16 mar 2026

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Paola Carioti
Pubblicato il
16 mar 2026
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