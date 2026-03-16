Huawei Watch Fit 3 al tuo polso con 79€: lo smartwatch completo su Amazon

Huawei Watch Fit 3 è uno degli smartwatch più completi sul mercato: prezzo piccolo, funzioni avanzate e alta compatibilità perché lo connetti sia ad Android che ad iOS. Disponibile in diverse colorazioni, è confortevole su qualsiasi polso, sia maschile che femminile. Il suo prezzo è calato ad appena 79,78€ su Amazon. Controlla in pagina l’offerta aggiornata.

Huawei Watch Fit 3 completa il tuo polso con pregio

Design lineare e un corpo sottile per non essere ingombrante. Le premesse di Huawei Watch Fit 3 sono molte, ma la prima frase che ti ho detto è una certezza. Devi scegliere questo smartwatch se vuoi un accessorio che diventi impercettibile durante la tua giornata, ma che alla prima esigenza è pronto ad offrirti le sue prestazioni. Il display AMOLED ampio, colorato e personalizzabile ti fa leggere le notifiche con un colpo d’occhio e sai cosa accade dentro e fuori il tuo corpo in tempi record. Ti svelo subito che è certificato IPX7 per entrare a contatto con l’acqua e non rovinarsi.

Quali dati rilevano i sensori integrati nel Watch Fit 3? I sensori sono dedicati tanto alla salute quanto allo sport, in particolare:

monitorano il cuore con dati sulla frequenza;

con dati sulla frequenza; rilevano la saturazione dell’ossigeno nel sangue;

dell’ossigeno nel sangue; misurano i livelli di stress nel corpo;

nel corpo; tracciano l’andamento del sonno e della respirazione;

e della respirazione; misurano le calorie bruciate;

calcolano le distanze percorse.

A tuo vantaggio ci sono oltre 100 modalità di allenamento con sistema di auto-rilevamento, in alcuni casi, per un monitoraggio avanzato del fitness. Per quanto riguarda la vita quotidiana, invece, controlla notifiche, rispondi ed effettua chiamate via Bluetooth e rimani aggiornato su ciò che accade.

Ps: la sua batteria dura 10 giorni con una sola ricarica.

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