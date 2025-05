HUAWEI WATCH FIT 3 è lo smartwatch che duplica il telefono, ora in sconto

HUAWEI WATCH FIT 3 è lo smartwatch da indossare al polso. Completo di ogni funzione, con questo accessorio fai a meno di tirare fuori lo smartphone e finalmente puoi fare affidamento su un prodotto geniale e soprattutto unico nel suo genere. È disponibile in colorazione bianca ed è ideale sia per polsi maschili che femminili. Ora che è disponibile su Amazon con uno sconto del 20% non perderlo di vista, acquistalo a soli 127,71 euro invece di 159 euro con un click.

Uno smarwtatch senza freni: è HUAWEI WATCH FIT 3

Bello e rifinito nei minimi particolari perché non è solo un gioiello ma anche un accessorio da sfoggiare e di cui andare fiero. HUAWEI WATCH FIT 3 è un esemplare perfetto e che include al suo interno funzioni per la salute, lo sport e la vita quotidiana. Tanto è fornito da replicare lo smartphone e da rendere quest’ultimo quasi marginale. Grazie alla sua alta compatibilità si connette sia a sistemi Android che iOS e poi ha un vantaggio esclusivo: una batteria che dura ben 7 giorni per non doverlo ricaricare continuamente.

Grazie alla corona girevole ti muovi nel menù in modo semplice e immediata oltre a poter fare affidamento sul pulsante funzione con cui aprire app e richiamare l’attenzione dell’assistente vocale. Ma detto ciò, tutto lo spettacolo ha inizio con il display AMOLED colorato e luminoso che personalizzi a piacimento. Grazie a lui tieni sotto controllo migliaia di parametri e informazioni oppure consulti i sensori che monitorano il cuore, lo stress, il sonno e il ciclo mestruale così da non fare a meno di niente. 100 modalità di allenamento e diario alimentare per non perdere un dato per strada. E per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, chiamate Bluetooth, sms e notifiche smart ti accompagnano costantemente.

A soli 127.71 euro su Amazon, il magico HUAWEI WATCH FIT 3 deve essere tuo. Cogli lo sconto del 20% al volo e aggiungilo al carrello.