HUAWEI WATCH FIT 3 super orologio da polso AMOLED con sconto del 49%

HUAWEI WATCH FIT 3 è uno smartwatch che indossato fa la sua figura. Non è solo bello ma anche funzionale grazie a una serie di funzioni che lo rendono pratico e soprattutto ideale da utilizzare nel quotidiano. Disponibile in diverse colorazioni, questa versione Rosa è quella che gode dello sconto maggiore e con un design elegante e moderno, rende il tuo polso un gioiello. A soli 80,99 euro invece di 159 euro su Amazon, è da mettere subito nel carrello.

Con tutte le funzioni che ha al suo interno, finalmente puoi usare HUAWEI WATCH FIT 3 per limitare lo smartphone e avere le mani sempre libere. È prezioso a vedersi e realizzato con materiali di prima qualità per robustezza e resistenza così lo metti alla prova senza mai privartene. Ad esempio è resistente all’acqua e vanta una batteria che dura ben 7 giorni con solo una ricarica. Sottilissimo e leggero, è realizzato in lega di alluminio per un aspetto prezioso in tutto e per tutto.

Il display AMOLED regala una visione senza precedenti non solo per ampiezza ma anche per vivacità dei colori e luminosità. Personalizza il quadrante e ottieni ogni informazione a portata di occhiata per rimanere informato sul tuo stato di salute, sullo sport che pratichi e sulla vita quotidiana. I sensori per il benessere monitorano il sonno, il cuore, la Sp02 ma anche il ciclo mestruale e lo stress mentre le 100 modalità di allenamento tracciano ogni tuo movimento. Attraverso il GPS integrato e la funzione “smart suggest” scopri tante nuove informazioni su di te. La vita quotidiana? Non viene lascia da parte visto che è di vitale importanza e viene agevolata con chiamate Bluetooth, gestione della musica, notifiche smart, promemoria in tempo reale e tanto tanto altro ancora.

Mettilo nel carrello con 80,99 euro su Amazon invece di 159 euro. Acquista il tuo HUAWEI WATCH FIT 3 con un solo click e non rinunciare a un polso extra smart.