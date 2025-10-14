Huawei Watch Fit 4: con questo coupon è in doppio sconto

Huawei Watch Fit 4 è uno dei più apprezzati smartwatch della casa cinese, grazie ad una qualità costruttiva premium, un design sobrio ed elegante, una sensoristica assolutamente completa e un rapporto prezzo-caratteristiche eccellente. Oggi lo è ancor di più, grazie ad uno sconto immediato al momento attivo su questo orologio smart, a cui si aggiunge il coupon A12BLAZEMA per i nostri lettori che taglia il prezzo di un ulteriore 12%. Il prezzo finale è un vero affare: 113,52 euro.

Huawei Watch Fit 4: uno smartwatch da indossare tutti i giorni

Huawei Watch Fit 4 è un orologio con schermo rettangolare da 1,82 pollici, un display da 480×408 pixel e 347 ppi. Si tratta di uno schermo molto luminoso, ben 2000 nit di picco, che permette una visione agevole del quadrante anche sotto la luce del sole.

L’orologio è molto leggero, appena 27 grammi (cinturino escluso), grazie all’uso della lega d’alluminio. Il cinturino è disponibile in nylon o in fluorelastomero. Grazie all’eccellente qualità costruttiva, questo modello è impermeabile fino alla pressione di 5 atmosfere (50 metri di profondità).

Nonostante il prezzo così basso, si tratta di uno smartwatch dotato di GPS integrato. Ciò vuol dire che può essere usato anche per allenarsi all’aperto senza portarsi dietro lo smartphone: l’orologio riuscirà comunque a tracciare i percorsi.

Grazie alla connessione Bluetooth 5.2, all’altoparlante e al microfono, inoltre, può essere usato per fare chiamate e con le app di messaggistica. Completa la dotazione di sensori, per monitorare la salute e decine di attività sportive: accelerometro, giroscopio, magnetometro, luce ambientale, ottico (battito cardiaco), barometro.

Huawei Watch Fit 4: il doppio sconto

Huawei Watch Fit 4 ha un prezzo di listino di 169 euro, che diventano 129 euro con lo sconto attualmente disponibile sul sito di Huawei. A questo sconto si aggiunge un coupon riservato ai nostri lettori, che permette di risparmiare un ulteriore 12%. Il coupon è A12BLAZEMA , va inserito prima di finalizzare il pagamento e porta il prezzo a soli 113,52 euro.