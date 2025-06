Huawei Watch Fit 4 in offerta sul sito ufficiale con codice sconto e omaggio

È arrivato da pochissimo sul mercato, ma ha già tutta l’aria del best-buy. Ci riferiamo al nuovissimo Huawei Watch Fit 4, uno smartwatch che unisce linee eleganti a un’anima tecnologica pensata per chi non vuole rinunciare a nulla: notifiche sempre sotto controllo, monitoraggio della salute e strumenti avanzati per il fitness, tutto racchiuso in un design sottile e leggero.

Compatibile sia con iOS che con Android, oggi è disponibile sul sito ufficiale a soli 129 euro con secondo cinturino extra incluso nel prezzo. Per ottenere il massimo sconto, vi basterà utilizzare il Coupon ABMAFIT40 durante le fasi d’acquisto. Un’occasione davvero interessante per portarsi a casa uno indossabile completo, versatile e con un’estetica che sa farsi notare.

Il display AMOLED da 1,82 pollici con design 3D offre una resa visiva brillante e dettagliata, grazie anche alla luminosità da 2000 nit che assicura un’ottima leggibilità in ogni condizione di luce. Ma non è solo questione di stile: chi ama restare attivo troverà pane per i suoi denti con 100 modalità di allenamento e una serie di sensori evoluti, tra cui un barometro integrato che rileva altitudine, ascesa accumulata e pressione atmosferica. Il sistema di posizionamento HUAWEI Sunflower, inoltre, permette un tracciamento super preciso delle attività, riconoscendo perfino il tipo di sport praticato.

Non manca naturalmente il lato health, affidato all’app Health Insights, che guida l’utente nella costruzione di uno stile di vita più sano: consigli su stress e sonno, suggerimenti per ottimizzare gli allenamenti, e una panoramica completa sul proprio stato di benessere quotidiano. Un vero alleato da portare sempre con sé.

E per quanto riguarda la parte smart? Il Watch Fit 4 consente di ricevere notifiche, gestire la musica, registrare memo vocali, rispondere alle chiamate e molto altro, coprendo tutte le funzionalità che ci si aspetta da un dispositivo di ultima generazione. Il tutto, con un’autonomia che fa la differenza: fino a 10 giorni con una sola ricarica.

Insomma, bello, pratico e ricco di funzioni, Se state pensando di regalarvi (o regalare) uno smartwatch, questa è la scelta perfetta. Ricordatevi di utilizzare il coupon ABMAFIT40 per ottenere lo sconto massimo.

In collaborazione con Huawei