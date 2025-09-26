 Huawei Watch Fit 4 Pro: batteria 10 giorni, ECG e design top al MINIMO STORICO
Huawei Watch Fit 4 Pro scende al prezzo più basso di sempre su Amazon: il compagno ideale per il quotidiano.
Vuoi regalarti un nuovo smartwatch che metta insieme caratteristiche premium, eleganza, una potente batteria e compatibilità universale con iOS e Android? Huawei Watch Fit 4 Pro è allora perfetto e oggi lo prendi su Amazon al prezzo più basso di sempre: è in sconto infatti a soli 219,99 euro invece di 279, con spedizione Prime garantita per gli iscritti al servizio.

Il dispositivo si presenta con un elegante schermo AMOLED da 1,82’’ in vetro zaffiro, lunetta in titanio e il corpo in alluminio super resistente: significa avere una tripla protezione che lo rende robusto, leggero e raffinato allo stesso tempo.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Smartwatch, Ultra-sottile, 1.82" Schermo in Zaffiro & Lunetta in Lega di Titanio, Fitness Tracker, con App ECG, Batteria fino a 10 Giorni, iOS e Android, 30 mesi di Garanzia

219,99 279,00€ -21%
Lo smartwatch è pensato per chi ama lo sport: infatti include oltre 100 modalità di allenamento, dal basket al padel, con analisi dettagliate e suggerimenti personalizzati per migliorare le prestazioni. Di concerto, non mancano funzioni legate al monitoraggio della salute con feature di ultima generazione, come l’App ECG, sensori ottici multi‑regione e algoritmi avanzati che misurano i parametri vitali con maggiore precisione e velocità.

Comodo da indossare tutto il giorno grazie a uno spessore di soli 9,3 mm e un peso di appena 30,4 grammi, include una batteria che garantisce fino a 10 giorni di autonomia e con la ricarica rapida wireless bastano solo 10 minuti per avere energia sufficiente per tutta la giornata.

Infine, è compatibile con iOS e Android e ti permette di ricevere notifiche, monitorare obiettivi e restare sempre connesso. Acquistandolo adesso ottieni anche 3 mesi gratuiti di HUAWEI Health+, con programmi esclusivi di allenamento e piani personalizzati, oltre a una garanzia estesa di 30 mesi.

26 set 2025

26 set 2025
