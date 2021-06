Huawei Watch GT 2 a metà prezzo (-48%)

Huawei Watch GT 2 è in promozione su Amazon a soli 119,99€. Il prezzo di listino viene reso un affare da un ribasso del 48% che corrisponde a uno sconto effettivo di 109,01€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Uno smartwatch completo: Huawei Watch GT 2

Huawei Watch GT 2 si presenta con un design importante e che non passa inosservato. Ricordante un orologio classico da polso, quest'ultimo richiama di più i polsi maschili, ma volendo può essere indossato anche da Lei.

Disponibile in colorazione Matte Black, lo stesso è dotato di una cassa rotonda da 46 millimetri. Il quadrante è in vetro 3D mentre i materiali impiegati sono di ottima qualità.

All'interno della cassa è custodito il display AMOLED da 1,39 pollici che consente una lettura delle informazioni sempre perfetta.

Lo smartwatch, in particolare, è stato progettato per offrire il meglio in ogni situazione. Dal punto di vista sportivo, infatti, sono presenti al suo interno ben 15 modalità preinstallate d'allenamento oltre a un personal trainer virtuale sempre a disposizione.

Le sue funzioni non si limitano a questa sfera visto che è dotato anche di sensori dedicati alla misurazione del livello di ossigeno nel sangue, del battito cardiaco in tempo reale e della qualità del sonno.

Pertanto il dispositivo è completo riuscendo a funzionare anche come un assistente da polso con cui effettuare telefonate in Bluetooth e sapere sempre ciò che succede.

Infine, la batteria vanta un'autonomia di 2 settimane complessive (con GPS e GLONASS disattivati).

Huawei Watch GT 2 è acquistabile su Amazon a soli 119,99€ in colorazione Matte Black. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime attiva. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma operate in circa una settimana.

L'orologio può essere acquistato anche a rate grazie alla sua idoneità al programma CreditLine di Confidis.