HUAWEI WATCH GT 4 è al minimo storico per un polso ultra tech (-23%)

Ci sono tantissimi smartwatch sul mercato ma per un polso a cui non manca assolutamente niente, HUAWEI WATCH GT 4 è il modello perfetto da acquistare. Bello, funzionale e soprattutto ideale per avere a portata di vista ogni informazione su ciò che accade dentro e fuori dal tuo corpo. Dal momento che su Amazon ha toccato il minimo storico, acquistalo e fai l’affare. Lo metti in carrello a soli 129 euro anziché 168 euro con uno sconto del 23% che ti strizza l’occhio, cosa aspetti?

HUAWEI WATCH GT 4 è uno smartwatch spaziale. Non solo perché a questo prezzo è un vero affare ma perché include al suo interno una serie di caratteristiche che tornano, francamente, utili nella giornata tipo di qualsiasi persona. Ha una cassa da 46mm ed è disponibile in colorazione nera (in pagina trovi anche quello con cassa da 41mm e dal design più elegante e femminile) con il suo cinturino regolabile per adattarlo ad ogni genere di polso. Inoltre si connette sia ad Android che iOS e non crea alcuna interferenza. Sfruttalo a dovere perché non solo è robusto e resistente ma ha anche una batteria che dura fino a 2 settimane con una sola carica.

Il display è tondo e colorato oltre che luminoso. È sufficiente un’occhiata per sapere ciò che accade in qualsiasi momento. Sfrutta i diversi sensori al suo interno per monitorare il cuore, il sonno, i livelli di saturazione e anche come ti alleni. Ci sono più di 100 modalità di allenamento e ben 5 sistemi di geolocalizzazione (GPS) per rilevazioni non solo sorprendenti ma anche realistiche e veritiere. La vita quotidiana non viene lasciata da parte grazie alle notifiche smart oltre che alle chiamate via Bluetooth e tante altre funzioni che scoprirai con il tempo.

A soli 129 euro su Amazon invece di 168 euro, HUAWEI WATCH GT 4 tocca un nuovo minimo storico. Collegati e acquistalo subito con lo sconto del 23% se sei interessato.