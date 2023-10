Huawei Watch GT 4: il bundle con le Freebuds SE 2 è in OFFERTA

Se stai cercando un affare imperdibile che ti permetta di rinnovare il tuo arsenale di dispositivi smart, allora sei nel posto giusto. Amazon offre un pacchetto eccezionale con Huawei Watch GT 4 in bundle con le cuffie Freebuds SE 2, il tutto disponibile a soli 249 euro invece di 298. Questa offerta esclusiva ti offre la possibilità di portare a casa due dei dispositivi smart più desiderabili, risparmiando in modo significativo.

Huawei Watch GT 4 e Freebuds SE 2: accoppiata vincente

Huawei Watch GT 4 è capace di stupirti con la sua straordinaria durata della batteria. Questo smartwatch può durare fino a 2 settimane con un utilizzo tipico, il che significa che non dovrai preoccuparti di ricaricarlo ogni giorno. Questa autonomia è ideale per chi è sempre in movimento e vuole un dispositivo che lo segua senza problemi.

Se sei un appassionato di attività all’aperto e adori il tracciamento preciso dei percorsi, Huawei Watch GT 4 ti stupirà. Grazie ai 5 sistemi di posizionamento GNSS dual band, questo smartwatch offre una precisione superiore del 30%. Che tu stia correndo in un parco o camminando per la tua zona residenziale, sarai sempre sicuro di seguire la giusta rotta.

Il Watch GT 4 è dotato inoltre della funzionalità Stay Fit, che è supportata dalla tecnologia Huawei TruSeen 5.5+. Questa funzione ti consente di monitorare facilmente le calorie bruciate, con metriche avanzate come l’apporto calorico in tempo reale, le calorie attive, le calorie a riposo e il deficit calorico. È un prezioso alleato per chi si impegna nella propria forma fisica.

Oltre a questo, il Watch GT 4 offre un monitoraggio avanzato della salute 24 ore su 24, con il rilevamento degli battiti cardiaci irregolari, il monitoraggio della frequenza cardiaca con l’algoritmo Huawei TruSeen 5.5+ aggiornato, il monitoraggio SpO2, il monitoraggio intelligente del ciclo mestruale, l’analisi del sonno con TruSleep 3.0 e la consapevolezza della respirazione nel sonno. Tutto questo per garantire che tu sia sempre al tuo meglio.

Huawei Watch GT 4 non è solo un dispositivo di monitoraggio della salute, ma semplifica anche la tua vita. Puoi effettuare chiamate Bluetooth, ricevere promemoria del calendario, rispondere rapidamente a SMS e app, e personalizzare il tuo smartwatch con una varietà di watchface. È come avere un assistente personale sempre al polso.

Indipendentemente dal fatto che tu sia un utente iOS o Android, Huawei Watch GT 4 funzionerà perfettamente con il tuo dispositivo. La compatibilità è garantita, il che significa che non dovrai preoccuparti di problemi di sincronizzazione.

Questa offerta è un’occasione da non perdere. Acquista ora il bundle Huawei Watch GT 4 con le Freebuds SE 2 su Amazon a soli 249 euro e goditi tutte le incredibili funzionalità che questi dispositivi offrono.

