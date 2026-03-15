HUAWEI WATCH GT 5 Pro: salute sotto controllo, 100 sport e batteria da 14gg

Vuoi acquistare uno smartwatch con tante funzionalità per tenerti in forma e controllare il tuo stato di salute 24 ore su 24? Allora dai un’occhiata a questa fantastica promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il HUAWEI WATCH GT 5 Pro a 209 euro, invece che 249 euro.

Il prezzo di listino, anche se su Amazon non viene segnalato, lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare 40 euro sul totale e porta il prezzo vicinissimo al minimo storico. Inoltre puoi decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’apposita opzione in pagina.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro è super e ora a un prezzaccio

Senza ombra di dubbio possiamo dire che il HUAWEI WATCH GT 5 Pro è uno dei migliori smartwatch in commercio e dunque a questa cifra è davvero da prendere subito. Si presenta con una cassa in lega di titanio di grado aerospaziale da 46 mm e display OLED robustissimo in vetro di zaffiro. Ha poi un cinturino in silicone, il GPS integrato per tracciare i tuoi percorsi in modo più preciso, la connessione Bluetooth e microfoni con altoparlante per rispondere direttamente alle chiamate.

Potrai tenerti in forma con le sue 100 modalità sportive precaricate e potrai anche nuotare al mare e in piscina, grazie all’impermeabilità certificata IP69 per resistere fino a 5 ATM. È in grado di monitorare costantemente la tua salute e addirittura di fare un elettrocardiogramma in tempo reale. E poi possiede una straordinaria batteria che dura per 14 giorni di uso tipico e 9 giorni di uso intenso.

Non tardare perché è ovviamente una promozione di questo tipo non può durare ancora a lungo. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo HUAWEI WATCH GT 5 Pro a 209 euro, invece che 249 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.