HUAWEI WATCH GT 6: design unico, +100 sport e 14gg di autonomia

Mettiti al polso uno degli smartwatch più iconici di sempre a un prezzo decisamente interessante. Se vai immediatamente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il HUAWEI WATCH GT 6 a soli 199 euro, invece che 249 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 20% che abbatte il prezzo di listino e ti fa risparmiare ben 50 euro sul totale. Con questo smartwatch puoi gestire facilmente le tue giornate, le attività sportive, le chiamate e le notifiche. Inoltre la promozione ti permette di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HUAWEI WATCH GT 6 è straordinario

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono il HUAWEI WATCH GT 6 una delle migliori occasioni di oggi, oltre al fatto che puoi risparmiare parecchio. Indubbiamente possiamo notare un design accattivante ed elegante con display AMOLED da 1,32 pollici che cassa in acciaio inossidabile da 41 mm. Più un fantastico cinturino nero in fluoroelastomero. Il display è perfettamente visibile anche quando viene colpito direttamente dalla luce del sole e ha un touch fluido.

Ha il GPS integrato che ti permette di tracciare con precisione i percorsi sapendo esattamente dove sei e come ti sei mosso durante le attività sportive. Parlando di queste ultime ne possiede oltre 100 tra cui scegliere. È in grado di tracciare costantemente diverse attività del tuo corpo come la frequenza cardiaca e l’ossigenazione nel sangue. Grazie alla sua resistenza all’acqua fino a 5ATM puoi nuotare sia al mare che in piscina senza problemi ed è dotato di una straordinaria batteria che dura fino a 14 giorni.

Non perdere tempo perché un’occasione del genere è destinata a durare poco. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo HUAWEI WATCH GT 6 a soli 199 euro, invece che 249 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.