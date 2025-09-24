 Il nuovo HUAWEI WATCH GT 6 è già in sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il nuovo HUAWEI WATCH GT 6 è già in sconto

Amazon sta già proponendo il nuovo HUAWEI WATCH GT 6 in sconto: approfittane e metti subito al polso lo smartwatch appena annunciato.
Il nuovo HUAWEI WATCH GT 6 è già in sconto
Tecnologia Mobile
Amazon sta già proponendo il nuovo HUAWEI WATCH GT 6 in sconto: approfittane e metti subito al polso lo smartwatch appena annunciato.

È appena stato annunciato, ma puoi già acquistare il nuovo HUAWEI WATCH GT 6 in sconto su Amazon. È lo smartwatch di ultima generazione del brand, evoluto nel design e nelle caratteristiche, ottimo per lo sport e per il monitoraggio della salute. Scegli la versione che preferisci tra quella con cassa da 46 mm o da 41 mm, la spesa finale non cambia. Attenzione: non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora.

Compra HUAWEI WATCH GT 6 in sconto

Offerta Amazon sul nuovo HUAWEI WATCH GT 6

Integra un display AMOLED da 1,47 pollici con superficie touch luminoso e leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Garantisce una precisione GPS impeccabile e l’analisi della frequenza cardiaca che si sincronizza con i computer da bici per risultati in tempo reale. Pensato per gli sportivi, introduce la funzione di Potenza Virtuale Ciclistica che consente di valutare la potenza della pedalata direttamente dal polso, senza sensori esterni. Arriva fino a 14 giorni di autonomia con una ricarica. Scopri di più nella descrizione completa.

HUAWEI WATCH GT 6 è compatibile con Android e iOS

Offre anche un supporto al benessere emotivo grazie alla classificazione di 12 stati d’animo rappresentati in forme floreali. È compatibile con Android e iOS. Lo sconto di 30 euro sul listino ufficiale è applicato in automatico al check-out, permettendoti così di comprare HUAWEI WATCH GT 6 al prezzo finale di 219 euro.

HUAWEI WATCH GT 6 GPS 41mm Smartwatch, Display AMOLED, Fino a 14 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Pagamento NFC, Monitoraggio della Salute a Lungo Termine, Nero

Compra HUAWEI WATCH GT 6 in sconto

Sia la vendita che la spedizione dello smartwatch sono a carico di Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratis prevista in un paio di giorni. Se lo ordini adesso, in meno di 48 ore lo potrai mettere al polso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il telaio dell'iPhone 17 Pro si graffia facilmente: ecco perché

Il telaio dell'iPhone 17 Pro si graffia facilmente: ecco perché
Samsung Galaxy S26 Ultra: velocità di ricarica cablata fino a 60 W

Samsung Galaxy S26 Ultra: velocità di ricarica cablata fino a 60 W
L'offerta sul bundle INIU con 2 caricatori wireless

L'offerta sul bundle INIU con 2 caricatori wireless
iPhone: display OLED più luminoso per il ventennale

iPhone: display OLED più luminoso per il ventennale
Il telaio dell'iPhone 17 Pro si graffia facilmente: ecco perché

Il telaio dell'iPhone 17 Pro si graffia facilmente: ecco perché
Samsung Galaxy S26 Ultra: velocità di ricarica cablata fino a 60 W

Samsung Galaxy S26 Ultra: velocità di ricarica cablata fino a 60 W
L'offerta sul bundle INIU con 2 caricatori wireless

L'offerta sul bundle INIU con 2 caricatori wireless
iPhone: display OLED più luminoso per il ventennale

iPhone: display OLED più luminoso per il ventennale
Davide Tommasi
Pubblicato il
24 set 2025
Link copiato negli appunti