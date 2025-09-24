Il nuovo HUAWEI WATCH GT 6 è già in sconto

È appena stato annunciato, ma puoi già acquistare il nuovo HUAWEI WATCH GT 6 in sconto su Amazon. È lo smartwatch di ultima generazione del brand, evoluto nel design e nelle caratteristiche, ottimo per lo sport e per il monitoraggio della salute. Scegli la versione che preferisci tra quella con cassa da 46 mm o da 41 mm, la spesa finale non cambia. Attenzione: non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora.

Offerta Amazon sul nuovo HUAWEI WATCH GT 6

Integra un display AMOLED da 1,47 pollici con superficie touch luminoso e leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Garantisce una precisione GPS impeccabile e l’analisi della frequenza cardiaca che si sincronizza con i computer da bici per risultati in tempo reale. Pensato per gli sportivi, introduce la funzione di Potenza Virtuale Ciclistica che consente di valutare la potenza della pedalata direttamente dal polso, senza sensori esterni. Arriva fino a 14 giorni di autonomia con una ricarica. Scopri di più nella descrizione completa.

Offre anche un supporto al benessere emotivo grazie alla classificazione di 12 stati d’animo rappresentati in forme floreali. È compatibile con Android e iOS. Lo sconto di 30 euro sul listino ufficiale è applicato in automatico al check-out, permettendoti così di comprare HUAWEI WATCH GT 6 al prezzo finale di 219 euro.

Sia la vendita che la spedizione dello smartwatch sono a carico di Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratis prevista in un paio di giorni. Se lo ordini adesso, in meno di 48 ore lo potrai mettere al polso.