HUAWEI WATCH GT 7 Pro con cassa da 46mm in lega di titanio e 21gg di autonomia

Approfitta di questa promozione straordinaria per metterti al polso uno dei migliori smartwatch in commercio al prezzo più basso finora registrato su Amazon. Stiamo parlando del mitico HUAWEI WATCH GT 7 Pro che ora puoi avere a 324,99 euro, invece che 429 euro.

Con lo sconto del 24% sul prezzo indicato da Amazon avrai la possibilità di risparmiare 104 euro sul totale. E potrai decidere inoltre di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Alla stessa cifra potrai avere la versione gialla e quella verde.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro al minimo storico su Amazon

Sicuramente a questa cifra il HUAWEI WATCH GT 7 Pro è da prendere al volo. È uno smartwatch di qualità eccezionale con un design accattivante e robusto. Ha una cassa da 46 mm in lega di titanio con lunetta in ceramica nano-tech è un display in vetro di zaffiro da 1,47 pollici estremamente luminoso. Sul lato c’è una rotella e un pulsante fisico per accedere alle varie impostazioni e l’elegante cinturino EasyCross che rimane saldamente attaccato al polso e non ti fa sudare eccessivamente.

Offre oltre 100 modalità sportive con parametri e funzioni avanzate per diversi di questi come lo sci, il ciclismo e la corsa. Ad esempio potrai esplorare oltre 3000 stazioni sciistiche in 59 paesi che potrai ottenere avvisi in tempo reale del terreno mentre corri in bicicletta. A tutto questo si aggiungono le classiche funzioni di monitoraggio della salute, l’impermeabilità fino a 40 metri di profondità e una straordinaria batteria in grado di arrivare fino a 21 giorni di uso leggero e 12 giorni di uso tipico.

Non c’è assolutamente tempo da perdere perché un’occasione del genere è troppo allettante per durare. Quindi vai all’istante su Amazon e acquista il tuo HUAWEI WATCH GT 7 Pro a 324,99 euro, invece che 429 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.