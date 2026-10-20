Samsung Galaxy A57 5G da 256GB: il medio gamma che conviene davvero

Se la scelta ricade su uno smartphone medio gamma dai un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando per avere uno dei migliori a un ottimo prezzo. In questo momento su eBay c’è in offerta il Samsung Galaxy A57 5G da 256 GB a 355 euro, invece che 679,90 euro.

Il prezzo di listino che ti abbiamo segnalato sopra lo puoi vedere sullo store ufficiale, anche se su eBay non viene segnalato. Perciò oggi potrai risparmiare più di 324 euro sul totale. Inoltre c’è la possibilità di pagarlo in 3 comode rate da 118,33 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy A57 5G: concreto e al giusto prezzo

Possiamo dire con assoluta certezza che il Samsung Galaxy A57 5G è uno smartphone concreto e per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi è un affare. È leggero e maneggevole, grazie a un peso di soli 174 grammi e uno spessore di 6,9 mm, ma non rinuncia alla resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68. Inoltre è dotato di un display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 1800 nit.

A bordo c’è il sistema operativo basato su Android con interfaccia One UI e 6 anni di aggiornamenti garantiti, mentre il processore è un Exynos 1680 con 8 GB di RAM. Dunque prestazioni e fluidità anche nel tempo. La memoria interna in questa versione è da 256 GB. Le foto e i video sono eccellenti senza gridare al miracolo con un sensore principale da 50 MP dotato di un grandangolare da 12 MP con zoom digitale fino a 10x e una fotocamera frontale da 12 MP. Lato batteria possiamo andare tranquilli, ha una capacità da 5000 mAh e una ricarica rapida da 45 W.

Una straordinaria promozione da non perdere. Per cui vai all’istante su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 5G da 256 GB a 355 euro, invece che 679,90 euro.