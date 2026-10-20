 Nintendo Switch 2 con Pokémon Pokopia a 510€ è un regalo su eBay
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Nintendo Switch 2 con Pokémon Pokopia a 510€ è un regalo su eBay

Proprio in questo istante, solo su eBay, trovi la Nintendo Switch 2 in bundle con incluso il gioco Pokémon Pokopia in offerta a soli 510,30€.
Nintendo Switch 2 con Pokémon Pokopia a 510€ è un regalo su eBay
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Proprio in questo istante, solo su eBay, trovi la Nintendo Switch 2 in bundle con incluso il gioco Pokémon Pokopia in offerta a soli 510,30€.
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Proprio in questo momento la nuovissima Nintendo Switch 2 in bundle con incluso il gioco Pokémon Pokopia a un prezzo decisamente regalato. Cosa stai aspettando? Acquistala ora a soli 510,30 euro! Si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa che però sta andando a ruba e che potrebbe terminare velocemente. Tra l’altro, l’acquisto su eBay include ulteriori vantaggi che ora ti spieghiamo.

Acquista Switch 2 + Pokemon Pokopia

Infatti, tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa minima possono essere pagati in tre comode rate a tasso zero. Basta selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento e attivare con un click l’opzione “Paga in 3 rate a tasso zero“, senza dover compilare alcun modulo e senza alcuna attesa di approvazione. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa per molte delle destinazioni in Italia con eBay.

La nuova Switch 2 è la console perfetta per te che cerchi portabilità quando sei in viaggio e divertimento davanti al televisore quando sei a casa. Collegala al dock per collegarla alla tua tv e stacca i JoyCon magnetici per assemblarli come un vero gamepad o utilizza un controller originale o compatibile. Solo con questa console puoi giocare ai titoli Nintendo! Sono tantissime le esclusive tra cui proprio Pokémon Pokopia, incluso nel bundle di questa offerta disponibile su eBay. Goditi fin da subito il divertimento con questo gioiellino incredibilmente potente.

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Acquista Switch 2 + Pokemon Pokopia

Il display LCD da 7,9 pollici, più grande della precedente generazione, assicura un’esperienza di gioco decisamente immersiva e altamente qualitativa. La grafica migliorata e i tantissimi giochi disponibili assicurano un divertimento senza precedenti. Il refresh rate a 120 Hz garantisce tantissima fluidità. Acquista la Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia a soli 510,30 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 ott 2026
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