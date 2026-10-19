 Samsung Galaxy S26 Ultra (12/256GB) in sconto di 500€ su eBay
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Samsung Galaxy S26 Ultra (12/256GB) in sconto di 500€ su eBay

Su eBay c'è un'offerta pazzesca che ti permette di avere il Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB con un risparmio di 500 euro.
Samsung Galaxy S26 Ultra (12/256GB) in sconto di 500€ su eBay
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Su eBay c'è un'offerta pazzesca che ti permette di avere il Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB con un risparmio di 500 euro.
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Hai deciso di acquistare uno smartphone top di gamma e quindi sei alla ricerca di un’offerta vantaggiosa ma non sei riuscito ancora a trovare quella giusta? Dai un’occhiata a questa che ti stiamo segnalando. Se vai subito su eBay potrai aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 899 euro, invece che 1.399 euro.

Ebbene sì, sembra impossibile ma siamo di fronte a uno sconto pazzesco sul prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale, che ti permette di risparmiare ben 500 euro sul totale. Inoltre potrai dilazionare il pagamento in 3 rate da 299,67 euro a interessi zero con Klarna.

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Samsung Galaxy S26 Ultra: ora è un best buy

Il Samsung Galaxy S26 Ultra è sicuramente uno dei migliori smartphone top di gamma usciti quest’anno e dunque con uno sconto di 500 euro è da prendere all’istante. Ha un luminoso e generoso display LTPO AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità di picco da 2600 nit. Un peso di 214 grammi con spessore di 7,9 mm e la resistenza per l’acqua e la polvere con la certificazione di grado IP68.

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Rispetto al S26 qui troviamo il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, dunque un bel upgrade. Viene supportato da 12 GB di RAM e ha una memoria interna in questa versione da 256 GB. Lo scomparto fotografico è di prima fascia con una fotocamera principale posteriore da 200 MP, ultra grandangolare da 50 MP, teleobiettivo 3x da 10 MP, teleobiettivo 5x da 50 MP e fotocamere interna da 12 MP. La batteria ha una capacità classica da 5000 mAh con una ricarica cablata rapidissima fino a 60 W e una ricarica wireless da 25 W.

Samsung Galaxy S26 ULTRA 5G 6,9” S948 12+256GB DualSim Black NERO Smartphone

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Questa è indubbiamente una di quelle promozioni da non farsi scappare. Dunque prima che sparisca o le unità disponibili finiscano vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 899 euro, invece che 1.399 euro. Se completi l’ordine oggi lo riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
19 ott 2026
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