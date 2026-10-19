Samsung Galaxy S26 Ultra (12/256GB) in sconto di 500€ su eBay

Hai deciso di acquistare uno smartphone top di gamma e quindi sei alla ricerca di un’offerta vantaggiosa ma non sei riuscito ancora a trovare quella giusta? Dai un’occhiata a questa che ti stiamo segnalando. Se vai subito su eBay potrai aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 899 euro, invece che 1.399 euro.

Ebbene sì, sembra impossibile ma siamo di fronte a uno sconto pazzesco sul prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale, che ti permette di risparmiare ben 500 euro sul totale. Inoltre potrai dilazionare il pagamento in 3 rate da 299,67 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S26 Ultra: ora è un best buy

Il Samsung Galaxy S26 Ultra è sicuramente uno dei migliori smartphone top di gamma usciti quest’anno e dunque con uno sconto di 500 euro è da prendere all’istante. Ha un luminoso e generoso display LTPO AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità di picco da 2600 nit. Un peso di 214 grammi con spessore di 7,9 mm e la resistenza per l’acqua e la polvere con la certificazione di grado IP68.

Rispetto al S26 qui troviamo il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, dunque un bel upgrade. Viene supportato da 12 GB di RAM e ha una memoria interna in questa versione da 256 GB. Lo scomparto fotografico è di prima fascia con una fotocamera principale posteriore da 200 MP, ultra grandangolare da 50 MP, teleobiettivo 3x da 10 MP, teleobiettivo 5x da 50 MP e fotocamere interna da 12 MP. La batteria ha una capacità classica da 5000 mAh con una ricarica cablata rapidissima fino a 60 W e una ricarica wireless da 25 W.

Questa è indubbiamente una di quelle promozioni da non farsi scappare. Dunque prima che sparisca o le unità disponibili finiscano vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB a 899 euro, invece che 1.399 euro. Se completi l’ordine oggi lo riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.