Huawei Watch GT3: smartwatch elegante in OTTIMO SCONTO su Amazon (-95€)

Huawei Watch GT3 che puoi avere in offerta a soli 274 euro invece del prezzo consigliato di 369 euro.

Huawei Watch GT 3: lo smartwatch completo di tutto

Partiamo dall’estetica: il corpo in nanocristalli di ceramica, il quadrante in vetro zaffiro e la lunetta rifinita in acciaio inossidabile conferiscono a questo smartwatch un aspetto di eleganza senza pari. La cura nei dettagli è evidente anche nella corona sferica girevole in ceramica e nel fondello integrato, ispirato al susseguirsi del giorno e della notte.

Ma non è solo questione di stile. Il Huawei Watch GT3 è progettato per resistere alle sfide della tua vita attiva. Con una classificazione IP68 per la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, è perfetto per immersioni in apnea fino a 30 metri di profondità. Con oltre 100 modalità di allenamento, è il compagno ideale per tutte le tue avventure outdoor.

La tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen 5.0+ con otto sensori fotoelettrici garantisce una precisione impeccabile. Puoi attivare il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e ricevere avvisi in tempo reale quando i valori superano il limite massimo. Inoltre, grazie al monitoraggio automatico della SpO2, puoi tenere sotto controllo la saturazione di ossigeno nel sangue in qualsiasi momento.

Il Huawei Watch GT3 è disponibile a 274 euro su Amazon.

