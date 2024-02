Hub Anker USB-A 4 PORTE a soli 12€ su Amazon, fai l'affare

Hai poche porte USB-A sul tuo dispositivo, sia esso un computer desktop o un notebook? In un attimo ne ottieni fino a 4 disponibili con trasmissione ad alta velocità grazie all’ottimo Hub Anker USB-A 4 Porte. Il vantaggio è che oggi è in super offerta su Amazon. Acquistalo adesso a soli 12,91 euro, invece di 14,99 euro. Si tratta di un’ottima occasione da prendere sicuramente al volo. Tra l’altro, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Hub Anker USB-A 4 Porte: perfetto anche in viaggio

Il fantastico Hub Anker USB-A 4 Porte è un’ottima soluzione sia su scrivania che in viaggio. Le sue dimensioni compatte e il suo peso leggero lo rendono estremamente comodo da portare sempre con te. Lo colleghi alla porta USB-A del tuo dispositivo ed essendo Plug & Play è subito pronto per l’utilizzo. Grazie alla tecnologia USB 3.0 hai una velocità di trasmissione dei dati elevata. Il cavo esterno è rinforzato e robusto per resistere alle continue sollecitazioni.

Acquistalo adesso a soli 12,91 euro, invece di 14,99 euro.

