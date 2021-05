HUB Aukey USB-C Thunderbolt 3 per Mac e PC in sconto

Anche oggi vogliamo segnalarvi un interessante HUB USB-C di Aukey, un marchio ormai noto per la sua qualità da quasi tutti gli utenti di Amazon. In particolare si tratta dell’HUB USB-C Thunderbolt 3 8 in 1, perfetto per gli utenti Mac ed utile per ogni laptop dotato di porta Type-C.

HUB USB Type-C Aukey Thunderbolt 3 8 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è quello tradizionale, con una scocca monoblocco in alluminio satinato, caratterizzato da un colore che riprende quello adottato dall’azienda di Cupertino. Tra le feature non manca naturalmente la porta USB Type-C con Power Delivery (PD) essendo un prodotto pensato per gli utenti MacBook. Questa permette di collegare il caricabatteria direttamente all’HUB, in modo da utilizzare la sola porta Thunderbolt 3 per ogni funzione. Molto interessante anche l’uscita HDMI la quale permette di collegare un secondo monitor, in mirroring o in estensione, con una risoluzione massima di 4K.

La ragione, tuttavia, è sostanzialmente quella di espandere la connettività ormai decisamente ridotta, tanto su Mac quanto sugli ultrabook. Per questo non mancano 3 porte USB Type-A aggiuntive, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento rapido di file da periferiche esterne come hard disk, SSD o pen drive. È presente, inoltre. una pratica porta RJ45 Gigabit LAN per fruire delle massime prestazioni di rete che solo il cavo può offrire. Chiude un pratico lettore di schede in grado di leggere e/o scrivere due memory card contemporaneamente. Si tratta di uno strumento piuttosto completo, e facilmente trasportabile, indispensabile per chi lavora o studia in mobilità.

Grazie ad un’offerta lampo, l’HUB è disponibile su Amazon a soli 29,74 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.