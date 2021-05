HUB TP-Link UH400 USB 3.0 scontato del 46%

Quello che vi suggeriamo in questo articolo è un prodotto che non si distingue per le sue funzionalità, quanto piuttosto per la qualità. Stiamo parlando dell’HUB TP-Link UH400, un accessorio semplice, economico, ma decisamente utile per chi necessita di maggiore connettività.

HUB USB 3.0 TP-Link UH400: caratteristiche tecniche

Partiamo dal design, uno dei punti di forza della proposta di TP-Link. Troviamo una forma quadrata, con una superfice superiore completamente forata per agevolare la dissipazione del calore. Le porte USB sono 4, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Con un bandwidth di 5000Mbps sarà possibile trasferire dati tra PC e periferiche esterne come hard disk, SSD e pen drive con estrema velocità. Molto comodi i LED di stato, posti sopra ognuna delle porte, che indicano l’attività o meno delle periferiche connesse.

Anche il trasporto viene semplificato grazie al design del cavo richiudibile. Il cavo integrato infatti, rinforzato per resistere al piegamento, può essere alloggiato all’interno della scocca. Questo rende il dispositivo più compatto ed impedisce torsioni involontarie del cavo durante il trasporto che potrebbero danneggiarlo. Si tratta infine di un dispositivo plug and play, ciò significa che non richiede installazione driver, ma basta semplicemente collegarlo ad una qualsiasi porta USB. Inutile dire che per sfruttare la massima velocità di trasferimento, sarà indispensabile collegarlo ad una porta USB 3.0. Insomma, un dispositivo decisamente minimale quanto comodo.

Grazie alle offerte del giorno, è possibile acquistare l’HUB su Amazon a soli 10,81 euro con uno sconto del 46% sul prezzo di listino.