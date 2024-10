Hub USB 3.0 con 4 porte per sbloccare funzioni avanzate con soli 7€

Un prodottino UGREEN di cui non fare a meno questo Hub USB 3.0 soprattutto se hai un dispositivo che ha poche porte a disposizione. Con un solo acquisto, infatti, ne sblocchi 4 aggiuntive da usare senza limitazioni. Abbinalo a computer fissi e laptop con porte standard per collegare tutto ciò che desideri. Su Amazon, con la festa delle Offerte Prime 2024, il prezzo scende al minimo: approfittane subito e completa l’acquisto a soli 7,66€ con un click.

Hub USB 3.0: 4 porte in più su qualunque dispositivo

Puoi usare questo Hub USB 3.0 di UGREEN su qualunque prodotto che abbia una porta USB di partenza. Una volta che lo colleghi, il tuo nuovo gioiellino te ne offre 4 aggiuntive da sfruttare a piacimento. Ovviamente non hai limiti di compatibilità: con qualsiasi sistema operativo fa il suo lavoro.

Un secondo vantaggio? Le dimensioni ridotte grazie alle quali puoi portarlo sempre con te. È un piccoletto leggero e robusto che si infila nella borsa del laptop o nello zaino ed è sempre pronto per farsi utilizzare.

Ma veniamo a noi, le 4 porte USB sono di tipo A (quelle classiche per intenderci) e sono 3.0. In questo modo, quando colleghi sistemi di storage come chiavette USB o hard disk, puoi sfruttare i trasferimenti ad alta velocità. Più in generale, poi, puoi collegare mouse e tastiere, ricevitori Bluetooth, stampanti, webcam e tutto quello che ti occorre.

La promozione è su Amazon ora

Con uno sconto che è in corso su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024, il tuo Hub USB 3.0 di UGREEN lo porti a casa con appena 7,66€. Un’occasione da non perdere: collegati e aggiungilo con un click al tuo carrello.

Ricorda che con le spedizioni Amazon Prime, queste sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia.